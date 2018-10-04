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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ORDU (AA) -
04.10.2018 - 13:37, Son Güncelleme:

Ordu kivisi dalında satıldı

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Ordu kivisi dalında satıldı

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "İlimize il dışından gelen tüccarlar üreticilerimizle bağlantılarını kurdular. Henüz hasada bir ay olmasına rağmen neredeyse bütün üreticilerimiz ürünlerini satmış durumda. Üreticiler adına bundan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

YILMAZ, Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'ndeki bir üreticinin kivi bahçesinde incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, bölgede kivi hasadına bir aydan daha az bir sürenin kaldığını söyledi.
Kivinin fındıktan sonra üreticilere önemli gelir getiren bir ürün olduğunun altını çizen Yılmaz, "Yaklaşık 30 yıl öncesinde ilimize giren kivi bugün gelinen noktada il genelinde 3 bin dekar alanda yetiştiriliyor. Başlangıçta 8-10 kivi ağacıyla oluşturulan bahçeler bugün yerini modern bahçelere bıraktı." diye konuştu.
Yılmaz, bu yıl için Ordu'da 7 bin 440 ton kivi rekoltesi belirlendiğini anlattı.

Geçen sezona göre kivi rekoltesinin bir miktar arttığını dile getiren Yılmaz, "Bu artışın Ünye, Fatsa ve Altınordu ilçelerimizden kaynaklandığını belirledik. Ordu kivisine, hasadına henüz bir ay olmasına rağmen alıcılar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor." şeklinde konuştu.

Kivinin şu anda dalında satıldığını söyleyen Yılmaz, "İlimize il dışından gelen tüccarlar üreticilerimizle bağlantılarını kurdular. Henüz hasada bir ay olmasına rağmen neredeyse bütün üreticilerimiz ürünlerini satmış durumda. Üreticiler adına bundan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

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