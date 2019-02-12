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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
12.02.2019 - 17:09, Son Güncelleme:

Ordu-Giresun Havalimanı 3 milyon 385 bin yolcu taşıdı

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Ordu-Giresun Havalimanı 3 milyon 385 bin yolcu taşıdı

Türkiye’nin ve Avrupa’nın tek denize dolgu yöntemiyle inşa edilen havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanından açıldığı 22 Mayıs 2015 tarihinden bu yana 3 milyon 385 bin 181 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Ordu-Giresun Havalimanından 2019 yılı Ocak ayında iç hatlarda 627, dış hatlarda 6 olmak üzere 633 uçak iniş kalkış yaptı. Bu uçuşlardan iç hatlarda 91 bin 709, dış hatlarda 472 olmak üzere 92 bin 181 kişi yararlandı.

Ordu-Giresun Havalimanından geçen yılın Ocak ayında 671 uçak iniş kalkış yapmış, iç hatlarda 96 bin 786, dış hatlarda bin 409 olmak üzere 98 bin 195 yolcu yararlanmıştı. Buna göre, Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre iniş kalkış yapan uçak sayısı ile yolcu sayısında yüzde 6 azalma meydana geldi.

İstatistiklere göre, Ordu-Giresun Havalimanından açıldığı 22 Mayıs 2015 tarihinden bugüne kadar 3 milyon 385 bin 181 yolcu yararlandı.

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