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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
04.02.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

Ordu bal ihracat atağında

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Ordu bal ihracat atağında

Ordu Valiliği himayesinde, Ordu Arıcılık Enstitüsü tarafından yürütülen ‘Arım, Balım Peteğim’ projesi kapsamında yapılan bal paketleme tesisinin önemi, düzenlenen panel ile Ordulu arıcılara anlatıldı.

AVRUPA Birliği ve Türkiye tarafından desteklenen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı'nda yer alan 'Arım Balım Peteğim Projesi', arıcılık sektörünün gelişmesi ve rekabetçiliğinin artırılması için 10 milyon euro yatırım yapılarak, dünya arı ürünleri ihracatında Türkiye'yi ilk sıralara taşımayı hedefliyor.

Proje bünyesinde kurulan ve projenin faydalanıcı kurumu olan Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü'ne bağlı akredite Arı Ürünleri Laboratuvarı ile proje paydaşları tarafından kurulan BALMER A.Ş. tarafından işletilen işleme, paketleme, depolama, pazarlama ve danışmanlık hizmet birimlerinden oluşan ortak kullanım tesisinin önemi, Ordulu arıcılara anlatıldı.

“ALMANYA’YA 300 TON BAL İHRAÇ EDİLDİ”

  Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programda konuşan Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi, kurulan BALMER şirketi sayesinde bir miktar bal alımı gerçekleştiğini, buna bağlı olarak fiyatlarda da yükseliş olduğunu söyledi. Alınan balların çoğalmasıyla birlikte fiyatların daha da artacağını düşündüklerini aktaran Çiftçi, yaklaşık 300 ton balın da Almanya’ya ihraç edildiğini dile getirdi. Bal fiyatlarının yükselme konusunda çalışmaların devam ettiğini anımsatan Çiftçi, BALMER’e destek olunduğu sürece ilerleyen zamanlarda Ordu’nun ballarının daha çok alana ulaşabileceğini ifade etti.

“ORDU BALINI MARKA YAPMALIYIZ”

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu arıcılık denilince akla gelen ilk ilin Ordu olduğunu söyledi. Arıcıların eksikleri konusunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyleyen Vekil Gündoğdu, bal paketleme tesisi sayesinde Türkiye’de satılan balın güvencesi ve satılan ürünün marka değerinin ön plana çıktığını vurgulayarak, “Bu tesisin önemini, kurulan bu şirketin önemi ilerleyen yıllarda daha da iyi anlaşılacaktır. Bizler Ordulu arıcılar olarak balımızın kalitesinin daha da yükseğe çıkartmamız lazım. Balın kalitesini arttırıldığı zaman daha iyi satılacaktır” dedi.Markalaşmanın öneminden de bahseden Vekil Gündoğdu, “Hep birlikte Ordu balını dünya markası yapmalıyız. O zaman balımızın fiyatını daha yüksek rakamlara satarak, verilen emeklerin karşılığını alacağız. Bunun için şirketin ve tesisin önemi çok büyük. Allah’ın izniyle üzerimize ne düşerse yapmaya gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu.

“ORDULU ARICILARA 250 MİLYON DESTEK”

Ordu Vali Yardımcısı Adem Öztürk, Ordu’da yaklaşık 600 bin kovan varlığı ve 17 bin ton bal üretimi ile ülkenin bal üretiminde ilk sırada yer aldığını hatırlattı. Ordu’da yaklaşık 3 bin ailenin arıcılık ile geçimini sağladığını ifade eden Vali Yardımcısı Öztürk, arıcıların bal üretimi ile Ordu ekonomisine yılda yaklaşık 250 milyon TL katkı sağlandığını da vurguladı. Arıcılık sektörünün güçlenmesi ve sürdürebilirlik üretimin sağlanması amacıyla birçok alanda destek verildiğini söyleyen Öztürk, kovan başına 10 TL olmak üzere 2018 yılında Ordu’daki arıcılara toplam 5 milyon 400 bin TL destekleme ödemesi yapılacağını belirterek, “Bu tutar, 1 Şubat Cuma günü üreticilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlanmıştır. Ülke genelinde 2016 yılında uygulamaya başlanan ‘Genç Çiftçi’ projesi ile, gençlerimizin arıcılık faaliyeti yaparak, yeni bir iş koluna sahip olmalarını sağlamak amacıyla kişi başına 40 adet arılı kovan ve arıcılık malzemesi verilmek sureti ile son 3 yılda ilimizde toplam 59 genç çiftçimize 1 milyon 800 bin TL tutarında hibe desteği verilmiştir” diyerek, bal üretiminde verim ve kaliteyi arttırmak, arı ürünleri ile çeşitliliği sağlamamak amacıyla çeşitli projelerin sürdüğüne dikkat çekti.

AK Parti Altınordu Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören, daire başkanları, kurum müdürleri ve arı yetiştiricilerinin de katıldığı programda, konuşmaların ardından BALMER Paketleme, Pazarlama, Analiz ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Sancar Eser tarafından katılımcılara video gösterimi ve sunum yapıldı.

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