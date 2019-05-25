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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
25.05.2019 - 13:56, Son Güncelleme:

Oraya yoğun ilgi... Doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı!

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Oraya yoğun ilgi... Doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı!

Muğla'nın Fethiye İlçesinde birçok tesiste doluluk oranı Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yüzde 100'e yaklaştı.

Yaza sezon nedeniyle yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Ölüdeniz, Çalış ve ilçe merkezinde bayram tatili için rezervasyonların birçok tesiste doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı.

Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Tatilcilere, geçen yıllarda yaşanan yer bulamama sorunuyla karşılaşmamaları için rezervasyonsuz yola çıkmamaları tavsiyesinde bulunan Uysal, “Tesislerimizin büyük çoğunluğu yüzde 100 doluluğa ulaştı. Henüz dolmayan tesislerimiz de mevcut. Fethiye bölgesi olarak geçen senelerde yaşanan yoğunluklar tecrübesine sahibiz. Kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili makamlar oluşacak yoğunluk için gerekli önlemler aldı. Yaşanacak yoğunluk nedeniyle bir sıkıntı yaşamayacağız” dedi.
Uysal, bayramda yaşanacak yoğunluğa hazırlıklı olduklarını, tatilcileri en iyi şekilde ağırlayarak evlerine yollamak istediklerini ifade etti.

Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği (ÇALIŞ-DER) Başkanı ve otel işletmecisi Mete Ay ise, Çalış bölgesindeki otellerin yüzde 75 doluluğa ulaştığını, hala boş yerlerin bulunduğunu dile getirdi. Fethiye’nin Muğla, İzmir, Antalya, Denizli ve Burdur'a çok yakın bir ilçe olduğunu belirten Ay, “Bu bölgedeki insanların 3-4 günlüğüne de olsa ziyaret edebilecekleri bir bölgeyiz. Türk halkı eskiden 10 gün bir yerde tatil yapıyordu. Son yıllarda ise bir yerde 3-4 günlerini geçiriyorlar. Rezervasyonlarımıza baktığımızda maksimum 4 gün kalanı görüyoruz. Değişimli olarak Fethiye bölgesinin dolup boşalacağını öngörüyoruz. Tüm tatilcileri ilçemizde ağırlamaya hazırız” diye konuştu.

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