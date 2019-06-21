Opel’e de Türkiye’de finansman sağlayacak
Fransız PSA Grubu’nun 2006 yılında Türkiye’de kurulan şirketi PSA Finans, Haziran 2019 itibariyle Opel’in anlaşmalı finansal hizmetler kuruluşu oluyor.
Groupe PSA bünyesinde yer alan Peugeot, Citroen ve DS marka araçların finansmanını sağlayan PSA Finans, portföyüne Opel’i de ekledi
PSA Finans Genel Müdürü Bojan Zugcic “Söz konusu iş ortaklığımız her iki firmaya da büyük katkı sağlayacak, en büyük faydayı ise nihai tüketici görecek” dedi. Sektördeki 120’nci Yılını kutlayan Opel, 2017 Ağustos’undan bu yana Groupe PSA’nın bir parçası olarak 60’ın üzerinde ülkede temsil ediliyor.
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