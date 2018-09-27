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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Emre ÖZPEYNİRCİ
27.09.2018 - 09:57, Son Güncelleme:

Opel Türkiye’de şok! 12 yıllık genel müdür değişti

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
Opel Türkiye’de şok! 12 yıllık genel müdür değişti

FRANSIZ PSA Grubu’nun (Peuget-Citroen) bünyesine giren Alman Opel’in Türkiye operasyonunda sürpriz değişim yaşandı. 28 yıldır Opel’de görev alan ve son 12 yıldır da Opel Türkiye’nin Genel Müdürü olan Özcan Keklik, koltuğunu Doğuş Oto’nun Maslak Genel Müdürü Çağrı Öztaş’a bırakıyor. PSA bünyesine geçtikten sonra bir çok iddia ortaya atılırken bu değişim otomotiv sektörü için sürpriz oldu.

Özcan Keklik’in yerine Opel Türkiye Genel Müdürü olacağı belirtilen Çağrı Öztaş, uzun yıllar Doğuş Otomotiv Volkswagen Binek Araç’da Pazarlama Müdürlüğü görevini yaptıktan sonra bu yılın başında Volkswagen Binek Araç’ın Genel Müdürünün değişmesiyle Doğuş Oto Maslak Genel Müdürlüğü görevine atanmıştı.

Uzun yıllar Volkswagen’de Genel Müdür Vedat Uygun ile çalışan Öztaş, Uygun’un yerine Gino Bottaro’nun göreve gelmesiyle grup bünyesinde değişim yaşamıştı. Özcan Keklik, resmi açıklama yapılmadan yorum yapamayacağını söylerken, “12 yıldır genel müdürüm ama toplamda 28 yıl oldu” açıklamasını yaptı. Resmi olarak açıklanmayan atamanın kısa süre içinde uygulamaya geçmesi bekleniyor. İddialara göre Çağrı Öztaş’ın 8 Ekim tarihinde göreve başlaması bekleniyor.

Opel Türkiye’de şok 12 yıllık genel müdür değişti

Opel Türkiye’nin Genel Müdürlüğü koltuğunda 12 yıl boyunca Özcan Keklik yer aldı.

 

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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