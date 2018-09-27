Opel Türkiye’de şok! 12 yıllık genel müdür değişti
FRANSIZ PSA Grubu’nun (Peuget-Citroen) bünyesine giren Alman Opel’in Türkiye operasyonunda sürpriz değişim yaşandı. 28 yıldır Opel’de görev alan ve son 12 yıldır da Opel Türkiye’nin Genel Müdürü olan Özcan Keklik, koltuğunu Doğuş Oto’nun Maslak Genel Müdürü Çağrı Öztaş’a bırakıyor. PSA bünyesine geçtikten sonra bir çok iddia ortaya atılırken bu değişim otomotiv sektörü için sürpriz oldu.
Özcan Keklik’in yerine Opel Türkiye Genel Müdürü olacağı belirtilen Çağrı Öztaş, uzun yıllar Doğuş Otomotiv Volkswagen Binek Araç’da Pazarlama Müdürlüğü görevini yaptıktan sonra bu yılın başında Volkswagen Binek Araç’ın Genel Müdürünün değişmesiyle Doğuş Oto Maslak Genel Müdürlüğü görevine atanmıştı.
Uzun yıllar Volkswagen’de Genel Müdür Vedat Uygun ile çalışan Öztaş, Uygun’un yerine Gino Bottaro’nun göreve gelmesiyle grup bünyesinde değişim yaşamıştı. Özcan Keklik, resmi açıklama yapılmadan yorum yapamayacağını söylerken, “12 yıldır genel müdürüm ama toplamda 28 yıl oldu” açıklamasını yaptı. Resmi olarak açıklanmayan atamanın kısa süre içinde uygulamaya geçmesi bekleniyor. İddialara göre Çağrı Öztaş’ın 8 Ekim tarihinde göreve başlaması bekleniyor.
Opel Türkiye’nin Genel Müdürlüğü koltuğunda 12 yıl boyunca Özcan Keklik yer aldı.
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