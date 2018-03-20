OPEC'ten petrol açıklaması
Petrol güne 66,50 dolar civarından başlarken, OPEC Genel Sekreteri Barkindo, piyasada istikrarın yeniden oluşmasını beklediklerini ve en kötünün geride kaldığını söyledi.
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,56 dolardan işlem görüyor.
Dün 66,10 dolardan güne başlayan ve en yüksek 66,37 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 66,09 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.20'de yüzde 0,71 artışla 66,56 dolardan işlem gördü.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, Azerbaycan'da katıldığı bir toplantıda, petrol piyasasında istikrarın kademeli olarak sağlandığını görmeye başladıklarını kaydetti.
Barkindo, bu yıl içinde petrol piyasasında istikrarın yeniden oluşmasını beklediklerini, piyasada en kötü durumun geride kaldığını aktardı. Barkindo ayrıca, küresel petrol stoklarının hala 5 yıllık ortalamanın üzerinde olduğuna da dikkati çekti.
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