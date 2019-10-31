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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
31.10.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

OPEC'in petrol üretimi son 10 yılın en düşüğünde

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OPEC'in petrol üretimi son 10 yılın en düşüğünde

OPEC'in ham petrol üretimi geçen ay günlük ortalama 28,49 varile gerileyerek son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. Suudi Arabistan'ın üretimi son 12 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşirken, örgütün ham petrol üretimindeki azalışta, Venezuela ve İran'ın üretimindeki düşüşler de etkili oldu. Küresel piyasadaki petrol arz eksikliğinin bir kısmı ABD kaya petrolüyle karşılandı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi, geçen ay son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. AA muhabirinin OPEC'ten edindiği bilgiye göre, örgütün ham petrol üretimi geçen ay günlük ortalama 28,49 milyon varile inerek, Şubat 2009'dan bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Geçen ay, OPEC'in en büyük üreticisi ve dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın üretiminde de sert düşüş yaşandı. Ülkenin ham petrol üretimi geçen ay günlük ortalama 8,6 milyon varile gerileyerek, Mayıs 2007'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Söz konusu düşüşte, 14 Eylül'de Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise yapılan saldırı önemli rol oynadı. Bu nedenle, ülkenin günlük ham petrol üretiminde dünyadaki toplam petrol arzının yaklaşık yüzde 6'sına karşılık gelen tedarik kesintisi yaşandı.

DİĞER ÜYELERİN DE ÜRETİMİ AZALDI

OPEC'in ham petrol üretiminin eylülde son 10 yılın en düşük seviyesine gerilemesinde, Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer üyelerin üretimlerinde düşüş yaşanması da etkili oldu. Dünyanın en fazla ham petrol rezervine sahip Venezuela'da, son yıllarda yaşanan ekonomik zorluklar ülkenin petrol endüstrisinde büyük sıkıntılara yol açtı.

OPEC raporlarına göre, Venezuela'nın ham petrol üretimi geçen yılın eylül ayında günlük ortalama 1,2 milyon varilken, bu yılın aynı ayında yüzde 46 düşüşle 644 bin varile geriledi. Öte yandan, Kasım 2018'de uygulanmaya başlanan ABD yaptırımları nedeniyle petrol ihracatında kısıtlamalar yaşayan İran'ın günlük ortalama ham petrol üretimi de bu dönemde yüzde 37 azalışla 2,16 milyon varile düştü.

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, Eylül 2018'de 100,3 milyon varil olan günlük ortalama küresel petrol üretimi, Eylül 2019'da 99,3 milyon varil olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde, OPEC'in günlük ortalama ham petrol üretimi ise 32,76 milyon varilden 28,49 milyon varile düştü. Rusya'nın günlük ortalama ham petrol üretimi de aynı dönemde 11,36 milyon varilden, 11,24 milyon varile geriledi.

ARZ EKSİKLİĞİNİN BİR KISMI KAYA PETROLÜYLE KARŞILANDI

Küresel piyasadaki petrol arz eksikliğinin bir kısmının ABD kaya petrolüyle karşılanması ise dikkati çekti. ABD'nin Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretimi eylülde yıllık bazda 1 milyon varil artışla 12,5 milyon varile yükseldi.

Ham petrol üretimi geçen yıl sonu itibarıyla Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakan ABD, bu alanda hala dünya lideri konumunda bulunuyor. 

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