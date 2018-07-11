OPEC'in petrol Ã¼retimi haziranda arttÄ±

OPEC'Ä°N Petrol PiyasasÄ± Raporu'na gÃ¶re, haziranda kÃ¼resel petrol arzÄ± bir Ã¶nceki aya gÃ¶re gÃ¼nlÃ¼k 600 bin varil artarak 98 milyon 10 bin varil oldu.Â

Haziranda OPEC dÄ±ÅŸÄ± Ã¼lkelerde petrol Ã¼retimi gÃ¼nlÃ¼k 430 bin varil artÄ±ÅŸla 65 milyon 680 bin varile Ã§Ä±ktÄ±.Â

OPEC'in ham petrol Ã¼retimi ise geÃ§en ay bir Ã¶nceki aya gÃ¶re gÃ¼nlÃ¼k 173 bin varil artarak 32 milyon 330 bin varil olarak gerÃ§ekleÅŸti. OPEC'in bir Ã¶nceki ay yÃ¼zde 33 olan kÃ¼resel petrol Ã¼retimi iÃ§indeki payÄ± ise deÄŸiÅŸmedi.Â

GeÃ§en ay OPEC iÃ§inde ham petrol Ã¼retimini en fazla artÄ±ran Ã¼lke Suudi Arabistan oldu. Ãœlkede gÃ¼nlÃ¼k Ã¼retim 405 bin 400 varil artarak 10 milyon 420 bin varile yÃ¼kseldi.Â

Haziranda gÃ¼nlÃ¼k petrol Ã¼retiminde OPEC iÃ§inde en bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ ise Libya'da yaÅŸandÄ±. Ãœlkede gÃ¼nlÃ¼k Ã¼retim 254 bin 300 varil azalarak 708 bin varile geriledi.

PETROLDE KÃœRESEL TALEP ARTACAKÂ

OPEC'in tahminine gÃ¶re, gelecek yÄ±l kÃ¼resel petrol talebi bu yÄ±la gÃ¶re 1 milyon 450 bin varil yÃ¼kseliÅŸle gÃ¼nlÃ¼k 100 milyon 300 bin varile ulaÅŸacak.Â

OPEC Ã¼lkelerinin 2019â€™da ham petrol talebinin ise bu yÄ±la gÃ¶re 800 bin varil azalÄ±ÅŸla 32 milyon 200 bin varile gerileyeceÄŸi tahmin ediliyor.Â

OPEC dÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã¼lkelerin petrol arzÄ± ise 2019'da bu yÄ±la gÃ¶re gÃ¼nlÃ¼k 2 milyon 100 bin varil artÄ±ÅŸla 61 milyon 640 bin varili bulacak.Â

DÃ¼nya genelinde haziranda iÅŸletmeye giren petrol sondaj kulesi sayÄ±sÄ± 2 bin 232 olarak aÃ§Ä±klandÄ±. Bu sondaj kulelerinin 544'Ã¼ OPEC Ã¼yesi Ã¼lkelerde inÅŸa edildi.