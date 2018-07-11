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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
11.07.2018 - 15:14, Son Güncelleme:

OPEC'in petrol üretimi haziranda arttı  

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OPEC'in petrol üretimi haziranda arttı  

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, haziran ayında bir önceki aya göre 173 bin varil artarak 32 milyon 330 bin varile yükseldi.

OPEC'İN Petrol Piyasası Raporu'na göre, haziranda küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 600 bin varil artarak 98 milyon 10 bin varil oldu. 

Haziranda OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 430 bin varil artışla 65 milyon 680 bin varile çıktı. 

OPEC'in ham petrol üretimi ise geçen ay bir önceki aya göre günlük 173 bin varil artarak 32 milyon 330 bin varil olarak gerçekleşti. OPEC'in bir önceki ay yüzde 33 olan küresel petrol üretimi içindeki payı ise değişmedi. 

Geçen ay OPEC içinde ham petrol üretimini en fazla artıran ülke Suudi Arabistan oldu. Ülkede günlük üretim 405 bin 400 varil artarak 10 milyon 420 bin varile yükseldi. 

Haziranda günlük petrol üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş ise Libya'da yaşandı. Ülkede günlük üretim 254 bin 300 varil azalarak 708 bin varile geriledi. 

PETROLDE KÜRESEL TALEP ARTACAK 

OPEC'in tahminine göre, gelecek yıl küresel petrol talebi bu yıla göre 1 milyon 450 bin varil yükselişle günlük 100 milyon 300 bin varile ulaşacak. 

OPEC ülkelerinin 2019’da ham petrol talebinin ise bu yıla göre 800 bin varil azalışla 32 milyon 200 bin varile gerileyeceği tahmin ediliyor. 

OPEC dışındaki ülkelerin petrol arzı ise 2019'da bu yıla göre günlük 2 milyon 100 bin varil artışla 61 milyon 640 bin varili bulacak. 

Dünya genelinde haziranda işletmeye giren petrol sondaj kulesi sayısı 2 bin 232 olarak açıklandı. Bu sondaj kulelerinin 544'ü OPEC üyesi ülkelerde inşa edildi. 

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