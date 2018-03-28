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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ahmed Rasheed
28.03.2018 - 15:50, Son Güncelleme:

OPEC "çok uzun vadeli" işbirliği istiyor

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OPEC "çok uzun vadeli" işbirliği istiyor

PEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, örgütün diğer ham petrol ihracatçısı ülkelerle "çok uzun vadeli" bir işbirliği arayışında olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, ülkesi ile Rusya'nın petrol üretimi miktarları konusunda yıllık anlaşmalar yerine, 10-20 yıl süreli tarihi bir uzlaşmaya varmak için çalıştıklarını söyledi. (Full Story)

 Bağdat'ta katıldığı bir enerji konferansında Prens Muhammed'in açıklamaları hakkında görüşünü belirten Barkindo, "OPEC ile OPEC dışı üretici ülkeler arasında çok uzun vadeli bir anlaşma peşindeyiz" dedi.

 Dünyanın en büyük petrol üreticisi olan Rusya, petrolde daha önce yaşanan arz fazlalığı durumlarında 14 üyeli Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ile işbirliğine giderek stokları düşürüp fiyatların yükselmesine yardımcı olmuştu.

 Ancak 10 ila 20 yıl süreli bir uzlaşmanın örneği şimdiye kadar görülmedi.

 OPEC üyeleri, Rusya ve diğer bazı OPEC dışı üreticilerin 2017 Ocak ayından itibaren arzı kısmak için vardıkları anlaşmayla, 2014 yılında varil başına 110 doların üstündeyken 2016'a 30 doların altına düşen ham petrol fiyatları canlanmıştı.

 Bu anlaşmanın gelecek yıla da uzatılması için Kasım ayında alınan karar, petrolün varil fiyatını 70 dolara yükseltti.

 Barkindo, arz anlaşmasının bitiş tarihinden sonra izlenecek yolun belirlenmesi için OPEC'in anlaşmanın etkilerini değerlendirmekte olduğunu da söyledi.

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