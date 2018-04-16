Onur Air'in Ohrid seferleri başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriOnur Air'in Ohrid seferleri başladı
GeriEkonomi Onur Air'in Ohrid seferleri başladı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
16.04.2018 - 14:23, Son Güncelleme:

Onur Air'in Ohrid seferleri başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Onur Air'in Ohrid seferleri başladı

Onur Air, Tatilbudur ve TAV Havalimanları iş birliğiyle İstanbul’dan Makedonya’nın Ohrid kentine ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Onur Air, Makedonya’nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Ohrid’e ilk seferini yaptı. Tatilbudur ve TAV Havalimanları ortaklığıyla gerçekleştirilen uçuş dolayısıyla Ohrid St. Paul The Apostle Havalimanı’nda bir tören düzenlendi. 

Törene, Makedonya'nın Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahil ile Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Goran Sugareski de katıldı. 

Onur Air Pazarlama ve Kurumsal İletişim Başkanı Rauf Gerz, törende yaptığı konuşmada, Onur Air, Tatilbudur ve TAV Havalimanları’nın Ohrid’i keşfetmesinin önemli olduğunu belirterek, Onur Air olarak söz konusu seferleri hem bu sezon hem de gelecek yıllarda aralıksız devam ettirmeyi ve haftada bir olan sefer sayısını artırmayı amaçladıklarını kaydetti. 

"7 GECE 8 GÜNLÜK TURLAR 249 AVRODAN BAŞLIYOR" 


Tatilbudur Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Angın da bunun Türkiye’den Ohrid’e yapılan ilk ticari uçuş olduğuna işaret ederek, "Bu uçuş, hem Türkiye hem Tatilbudur hem Onur Air hem de TAV için büyük anlam taşıyor. Tatilbudur olarak 20. yaşımızı kutladığımız bu yıl böyle bir ilke ortak olmak bizim için ayrıca sevindirici. Kısa vadede eylül sonuna kadar toplamda 23 uçuşluk ve 23 haftalık bir tur programı planladık." ifadelerini kullandı. 

Angın, 7 gece 8 günlük turların fiyatlarının 249 avrodan başladığını, bu tur sayesinde Tatilbudur olarak Türkiye’den Ohrid’e en fazla Türk turist taşıyan tur operatörü olacaklarını söyledi. 

Ohrid Havalimanı’nı işleten TAV Havalimanları’nın Makedonya Genel Müdürü Alp Er Tunga Ersoy ise şimdiye kadar İstanbul’dan Üsküp’e 19 sefer yapılırken Ohrid’e bir sefer olmadığını söyledi. 

Ersoy, "Bu bizim üzüldüğümüz bir konuydu ama Onur Air ve Tatilbudur iş birliğiyle bu uçuşları başlattık ve ilk sefer gerçekleştirildi. Eylül ayı sonuna kadar 23 sefer düzenlenecek ve 4 bin 500’den fazla Türk turist, Balkanlar'ın incisi Ohrid’e gelecek. Bundan dolayı mutluyuz. Onur Air, Tatilbudur ve Makedonya’nın ilgili kurumlarına teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu. 

Haftada bir olan uçuş sayısının artmasını beklediklerini ifade eden Ersoy, "Çünkü biz buna sadece turistik uçuş olarak bakmıyoruz. Bunun aynı zamanda iş adamlarının ve iki ülkede yaşayan soydaşların kullanacağı bir uçuş olmasını bekliyoruz." dedi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Onur Air'in Ohrid seferleri başladı

THY, SIPL ile imzaladığı anlaşmanın süresini uzattı

Grevler Fransa'da ekonomiyi sarsıyor

4 maddede anlatıyoruz: Değişen ofis anlayışı ile başarı nasıl arttı?