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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
14.08.2018 - 00:58, Son Güncelleme:

Önüne gelen inşaat yapamayacak! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Hürriyet’e özel açıklamalar yaptı

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Önüne gelen inşaat yapamayacak! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Hürriyet’e özel açıklamalar yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum inşaat ve şehircilik adına önemli yasal düzenlemeler hazırladıklarını belirterek, “Artık önüne gelen inşaat yapamayacak, müteahhit olamayacak. Firmaları mali yeterliliği ve tecrübesi doğrultusunda sınıflandıracağız” dedi. Kurum, bu yolla vatandaşın korunacağını ve konutzede yaratılmasının önüne geçileceğini söyledi.

TÜRKİYE’de inşaat sektörü uzun yıllar birçok kesim tarafından cazip görüldü... Popüler olması, yüksek kazançlı bir iş olarak anılması nedeniyle sektördeki oyuncu sayısı katlanarak arttı. Hatta birçok sanayici kendi işini bıraktı, inşaata soyundu. Avrupa’nın tamamında 20-30 bin müteahhit bulunurken, Türkiye’de müteahhit sayısının 300 bini aştığı belirtiliyor. Gelinen noktada hem mali yeterliliği olmayan hem de yeterli bilgi birikimine sahip olmayan isimlerin inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum köklü bir düzenlemeye gideceklerini açıkladı.

VATANDAŞ KORUNACAK

Ankara’da makamında bir araya geldiğimiz Bakan Kurum, sektörün sağlıklı büyümesi için yeni bir çalışma başlatacaklarını dile getirdi. Hem inşaat sektörü hem de şehircilik adına önemli adımlar atılacağını belirten Kurum, “Tüm sorunların çözümü için işin kaynağına inmek gerek. Artık önüne gelen müteahhit olamayacak, inşaat yapamayacak. Finansman yapısı ve tecrübesi yeterli olmayan firmalar çok fazla. Bunlar yarı yolda kalınca vatandaş da mağdur oluyor, konutzede oluşuyor. Biz yapacağımız düzenleme ile hem vatandaşın sorun yaşamasının önüne geçeceğiz hem de Türk ekonomisi için önemli olan inşaat sektöründe sağlıklı büyümenin yolunu açacağız” dedi.

Firmaların mali gücü ve iş bitirme gücüne göre sınıflandırılacağını dile getiren Bakan Murat Kurum, “Bir firma ruhsata başvurunca bakacağız, bu işin üstesinden gelir mi, gelemez mi? Ona göre süreci yöneteceğiz. Kentsel dönüşüm yasası olan 6306 sayılı yasa ya da 3194 sayılı imar kanunda gerekli düzenlemeler devreye girecek. Bunun altyapısını çalışıyoruz” diye konuştu.

TAMAMLAMA SİGORTASI

Yarım kalan projelerin vatandaşları da zor durumda bıraktığını belirten Bakan Kurum’un gündemindeki bir diğer konu da bina tamamlama sigortası. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 2015 yılında çıkardığı kanunla bina tamamlama sigortasının önü açıldı. Halk arasında maketten satış olarak bilinen, ön ödemeli konut satışı yoluyla bir ev alındığında, eğer tamamlama sigortası var ise firma iflas etse dahi sigorta o projeyi tamamlıyor. Böylece işin başında konutzede olma ihtimali ortadan kalkıyor. Yasal düzenlemesi yapılan ancak uygulamada örneğine çok olmayan bu sigorta türü de bakanlığın gündeminde. Bakan Kurum, bina tamamlama sigortasının yaygınlaşması için de çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

 

DAR GELİRLİ İÇİN SOSYAL KONUT HAMLESİ

ÜLKE genelinde alt ve orta gelirli vatandaşın ev sahibi olması için çalıştıklarını belirten Bakan Kurum, büyük ölçekli sosyal konut projeleri planladıklarını ifade etti. Kaynak oluşturma çalışmalarına başladıklarını söyleyen Kurum, “100 günlük eylem planında 30 bin sosyal konut dedik ama ana hedefimiz bunun çok çok üzerinde. Atıl hazine taşınmazları ve tescil dışı çok büyük alanlar var. Bunlar ekonomiye kazandırarak gerekli kaynak sağlanacak. Sonrasında ulaşılabilir fiyatlı konutlar üreteceğiz” dedi.

 

ŞEHİRCİLİKTE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

BAKAN Kurum, şehircilik adına da önemli adımlar atacaklarının sinyalini verdi. Yapılacak her türlü yapı için bir ihtiyaç analizi gerektiğini belirten Kurum, “Şehirlerin ihtiyacı ne, altyapısı nasıl, nüfusu ve nüfus artış oranı ne gibi çok sayıda faktör incelenecek. Bakacağız o bölgede ne gerekli ne gereksiz. Bir alışveriş merkezi varsa hemen yanına bir tane daha gerek mi? Tüm bunları çalışıyoruz. Sorunu üst ölçekte çözersek hata yapılmasının önü kapanır ve yolumuza güvenli adımlarla ilerleyebiliriz ” dedi.

 

EKONOMİK SAVAŞ BOŞA ÇIKACAK

KURLARDAKİ aşırı hareketliliği de yorumlayan Kurum,  Türkiye’ye karşı yürütülen ekonomik savaşın boşa çıkacağını ve dev projeleri hayata geçirmek için gaza basacaklarını dile getirdi. Bakan Kurum, “Biz, zor günlerimizde hep beraber olarak hareket ettik. Bunu en son da 15 Temmuz’da gösterdik. 100 günlük eylem planımızdaki icraatları hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Projelerimize aynı hız ve kararlılıkla devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi. Ayrıca Kurum, öncelikli projelerin Kanal İstanbul ve Millet Bahçeleri olduğunu da sözlerine ekledi.

 

YATIRIMCI KORUNACAK

GAYRİMENKUL sektöründe uzun yıllardır kamudan talep edilen bir düzenleme var, o da müktesep hak yani kazanılmış hak. Yatırımcılar diyor ki; Biz bir işe başlıyoruz tüm hazırlıklar tamam yarı yolda tüm imar şartları değişiyor. Sektör temsilcilerine göre bu durum yerli yatırımcıyı olduğu kadar yabancı yatırımcıyı da rahatsız ediyor. Bu konuda bir düzenlemenin de müjdesini veren Bakan Murat Kurum, “İş başladıktan ruhsat alındıktan sonra imarın değişmesi birçok kesimin ortak sorunu. Biz bu konuda da önemli bir adım atacağız” dedi.

 

İNŞAAT SEKTÖRÜ DİNAMİK OLMALI

İNŞAAT sektörü temsilcileri geçtiğimiz günlerden Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı ziyaret ederek destek istemişti. KDV ve tapu harcı indirimleri ve konut kredi faizi için sübvansiyon ana başlıklar olmuştu. Bakan Kurum, konut pazarının hareketlenmesi için çalıştıklarını söyledi. Pansuman olacak kısa vadeli destek yerine kalıcı düzenleme planladıklarını belirten Kurum, “İnşaat sektörünün Türk ekonomisine sağladığı yüzde 20-25’lik desteği kimse inkar edemez. Sektör her zaman dinamik olmalı, ancak bir düzenleme altına da alınmalı. Sorunların aşılması noktasında ilgili bakanlıklarla  çalışıyoruz” dedi.

 

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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