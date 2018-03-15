Online satışla ciroyu katladı mağaza açmaya ağırlık verdi

Markanın Genel Müdürü Ömer Faruk Sağın, herkesin online satış kanallarına geçtiği bir dönemde neden mağazalaşma sürecine girdiklerini şu şekilde anlattı: “Faruk Sağın olarak, kısa sürede ayakkabı sektörüne yön veren bir marka haline geldik. Giyim sektörüne de hızlı bir giriş yaptık. Dünya kalitesi ve zevkinde yerli bir marka olarak Avrupa’ya ve Amerika’ya ulaşmışken kendi insanımıza da daha yakın olmak istedik.

Herkesin online satış kanallarına yöneldiği bir dönemde 10 adet mağaza açma gibi bir riske girdiğimizi farkındayız. Ancak dokunarak alışveriş yapmayı ve üzerinde denemeyi seven insanların varlığını da göz ardı etmek istemedik. Bu nedenle İstanbul’daki ilk mağazamızı Metrocity AVM’de açtık. Ayrıca ilerleyen dönemlerde açtığımız her mağazada kişiye özel stil danışmanlığı hizmeti vermeyi de planlıyoruz” açıklamasında bulundu.