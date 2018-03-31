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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
31.03.2018 - 08:40, Son Güncelleme:

Online chat uygulaması kripto para basacak

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Online chat uygulaması kripto para basacak

Rus yazılımcılar tarafından geliştirilen online mesajlaşma uygulaması Telegram, "Gram" adlı kripto paranın halka arzı için kolları sıvadı

WhatsApp gibi şifrelenmiş online mesaj hizmeti veren Telegram, kendi kripto parasını üretecek. Bunun için şubat ayında 850 milyon dolarlık sermaye toplayan şirket, martta da  94 yatırımcıdan 850 milyon dolar aldı. İngiliz Virgin Adaları merkezli şirket, gelecek dönemde bir yatırım toplama dönemine daha girecek.

Rusya'daki Templeton Gelişen Piyasalar Grubu'nun eski yöneticisi ve sanal para yatırımcısı Gennady Zhilyaev, Bloomberg'e yaptığı açıklamada "Bitcoin'in düştüğü bir dönemde yatırımcılar sanal paralara karşı aşırı hassasken, planlanan sermayeyi artırabilmek Telegram için bir başarı" dedi. 

Rusya'nın en fazla kullanılan sosyal medya ağı Vkontakte (VK) ve Telegram'ın kurucusu Pavel Durov,  kripto paranın halka arzı sonrası elde edeceği kazancı Telegram Open Network blockchain teknolojisi için harcayacak. Gram adını alacak kripto paranın kullandığı bu teknoloji, Bitcoin ve Ethereum'un blockchaininden daha hızlı işlem yapabilecek. Hatta, ödeme sistemleri Visa ve Mastercard ile rekabet edebilecek.

Telegram'ın kendi dijital parasını basacağını açıklamasının ardından sosyal iletişim devinin aylık kullanıcı sayısı 200 milyon eşiğini aştı.

Her gün 700 bin yeni üye alan Telegram, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin bazı yazışmalara erişmek istemesini reddetmesinin ardından kapatılma tehdidiyle karşı karşıya. Telegram'ın yazılımcısı Durov da VK'nın elinden alınmasının ardından 2014'te iltica etmişti.

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