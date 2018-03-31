Online chat uygulaması kripto para basacak
Rus yazılımcılar tarafından geliştirilen online mesajlaşma uygulaması Telegram, "Gram" adlı kripto paranın halka arzı için kolları sıvadı
WhatsApp gibi şifrelenmiş online mesaj hizmeti veren Telegram, kendi kripto parasını üretecek. Bunun için şubat ayında 850 milyon dolarlık sermaye toplayan şirket, martta da 94 yatırımcıdan 850 milyon dolar aldı. İngiliz Virgin Adaları merkezli şirket, gelecek dönemde bir yatırım toplama dönemine daha girecek.
Rusya'daki Templeton Gelişen Piyasalar Grubu'nun eski yöneticisi ve sanal para yatırımcısı Gennady Zhilyaev, Bloomberg'e yaptığı açıklamada "Bitcoin'in düştüğü bir dönemde yatırımcılar sanal paralara karşı aşırı hassasken, planlanan sermayeyi artırabilmek Telegram için bir başarı" dedi.
Rusya'nın en fazla kullanılan sosyal medya ağı Vkontakte (VK) ve Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, kripto paranın halka arzı sonrası elde edeceği kazancı Telegram Open Network blockchain teknolojisi için harcayacak. Gram adını alacak kripto paranın kullandığı bu teknoloji, Bitcoin ve Ethereum'un blockchaininden daha hızlı işlem yapabilecek. Hatta, ödeme sistemleri Visa ve Mastercard ile rekabet edebilecek.
Telegram'ın kendi dijital parasını basacağını açıklamasının ardından sosyal iletişim devinin aylık kullanıcı sayısı 200 milyon eşiğini aştı.
Her gün 700 bin yeni üye alan Telegram, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin bazı yazışmalara erişmek istemesini reddetmesinin ardından kapatılma tehdidiyle karşı karşıya. Telegram'ın yazılımcısı Durov da VK'nın elinden alınmasının ardından 2014'te iltica etmişti.
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