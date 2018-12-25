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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Elif ERGU
25.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Online alışverişte ihracat atağına kalktı

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
Online alışverişte ihracat atağına kalktı

Boyner Grubu’nun bünyesinde 2011 yılında faaliyete geçen online alışveriş sitesi Morhipo, 2019 yılında ihracat atağına kalkmaya hazırlanıyor.

2019’DA Rusya, Avrupa ve MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesine ihracata başlayacaklarını kaydeden Morhipo Genel Müdürü Şule Kuban Arditti, “2019 yılında farklı ülkelere ihracat operasyonu için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Hedefimiz modadaki uzmanlığımızı yurtdışına da taşımak” açıklamasını yaptı. Boyner Grubu içindeki cirolarının yüzde 10’u aştığını, kadın-erkek ve çocuk giyiminin yanı sıra kozmetik, ev&yaşam kategorilerinde de büyüdüklerini söyleyen Arditti, 2018 yılı alışveriş trafiği hakkında da bilgiler verdi.

Şule Kuban Arditti, 2018 verilerine göre alışveriş alışkanlıklarında yaşanan bölgesel farklılıkları da şöyle anlattı: “İç Anadolu Bölgesi’nde yapılan siparişlerin tümüne bakıldığında öğlen saatlerinde daha fazla alışveriş yapıldığı görülüyor. Toplam alışverişin yüzde 6’sı 11.00 ila 16.00 saatleri arasında yapılıyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde yapılan akşam saatlerinde daha fazla alışveriş yapıldığı görülüyor. Ankaralılar sabah saatlerinde alışveriş yapmayı tercih ediyor. Siparişlerin yüzde 7’si saat sabah 11.00 civarında veriliyor. İstanbul alışverişlerine baktığımızda en fazla alışverişin verildiği saatin yüzde 7 oranla 22.00 olduğu görülüyor. İzmir ise en çok saat 23.00’te alışveriş yapıyor.”

ÖZEL MARKALARA İLGİ

Şule Kuban Arditti, 3 binden fazla markanın yüz binlerce ürününü satan Morhipo’da en çok özel markaların satış yaptığına dikkat çekiyor. People by Fabrika ve Agenda, D by Divarese markalarının her hafta siteye 100 yeni ürün girdiğini anlatan Arditti, bu markaların cirodaki payının yüzde 35 olduğunu söylüyor. 44 kişilik Ar-Ge ekibi olan Morhipo mobil uygulamalardaki cirosunu artırdı. Alışverişin cirosunun yüzde 65’i mobilden geliyor.

 

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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