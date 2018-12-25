Online alışverişte ihracat atağına kalktı
Boyner Grubu’nun bünyesinde 2011 yılında faaliyete geçen online alışveriş sitesi Morhipo, 2019 yılında ihracat atağına kalkmaya hazırlanıyor.
2019’DA Rusya, Avrupa ve MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesine ihracata başlayacaklarını kaydeden Morhipo Genel Müdürü Şule Kuban Arditti, “2019 yılında farklı ülkelere ihracat operasyonu için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Hedefimiz modadaki uzmanlığımızı yurtdışına da taşımak” açıklamasını yaptı. Boyner Grubu içindeki cirolarının yüzde 10’u aştığını, kadın-erkek ve çocuk giyiminin yanı sıra kozmetik, ev&yaşam kategorilerinde de büyüdüklerini söyleyen Arditti, 2018 yılı alışveriş trafiği hakkında da bilgiler verdi.
Şule Kuban Arditti, 2018 verilerine göre alışveriş alışkanlıklarında yaşanan bölgesel farklılıkları da şöyle anlattı: “İç Anadolu Bölgesi’nde yapılan siparişlerin tümüne bakıldığında öğlen saatlerinde daha fazla alışveriş yapıldığı görülüyor. Toplam alışverişin yüzde 6’sı 11.00 ila 16.00 saatleri arasında yapılıyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde yapılan akşam saatlerinde daha fazla alışveriş yapıldığı görülüyor. Ankaralılar sabah saatlerinde alışveriş yapmayı tercih ediyor. Siparişlerin yüzde 7’si saat sabah 11.00 civarında veriliyor. İstanbul alışverişlerine baktığımızda en fazla alışverişin verildiği saatin yüzde 7 oranla 22.00 olduğu görülüyor. İzmir ise en çok saat 23.00’te alışveriş yapıyor.”
ÖZEL MARKALARA İLGİ
Şule Kuban Arditti, 3 binden fazla markanın yüz binlerce ürününü satan Morhipo’da en çok özel markaların satış yaptığına dikkat çekiyor. People by Fabrika ve Agenda, D by Divarese markalarının her hafta siteye 100 yeni ürün girdiğini anlatan Arditti, bu markaların cirodaki payının yüzde 35 olduğunu söylüyor. 44 kişilik Ar-Ge ekibi olan Morhipo mobil uygulamalardaki cirosunu artırdı. Alışverişin cirosunun yüzde 65’i mobilden geliyor.
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