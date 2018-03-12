'Önlem alınırsa dünya bizden kozmetik almak zorunda kalır'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde erkek çalışanlarının yüzlerine siyah maske uygulayarak ‘kadınlara karşı yüzümüz kara’ mesajıyla gündeme gelen Acvit Kozmatik’in, CEO’su İsmail Çetin sektöre ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çetin, yabancı kozmetiklere ve kozmetikçilere karşı önlem alınması gerektiğini belirtti. Çetin, “Yabancı kozmetik ve kozmetikçilere önlem alınırsa dünya bizden hammadde ve kozmetik ürünü almak zorunda kalacaktır. Böylece dünya kozmetik pastasından yüzde 60 pay alabileceğimizin altını çizerim. Bakanlık izinli olan, merdiven altı olmayan yerli ve milli kozmetiklere güvenin, kullanın” dedi.

BU KONUDA BİZE MUHTAÇLAR

Türkiye’de üretilen kozmetiklerin ağırlıklı olarak Arap ülkeleri, Orta Asya ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edildiğini söyleyen Çetin, “Ülkemizde kimyasal, cilt ve saç yapımızı bozan İsrail, AB ve ABD menşei kozmetik ürünler cirit atıyor.

Şayet biz yabancı kozmetik ürünlerini ve yabancı kozmetikçileri ülkemize almazsak, kozmetik mamüllerini bizden almak zorunda kalacaklardır. Çünkü kozmetik üretecek kaliteli bir bitki örtüsü zenginliğine sahip olmadıkları için, hammadde üretemeyeceklerdir. Bu konuda bize muhtaçlar.Dünya’da en çeşitli ve kaliteli endemik bitki ülkemizde bulunmaktadır. Akdeniz ve Ege bölgemiz maki bitki örtünse sahip olduğu için Dünya’da eşi benzeri olmayan, kalitede en üst düzey bitkileri barındırıyor.

Yabancı hammadde sağlayıcıları bitkilerimizi toplayıp, hammadde haline getirip bir yabancı marka etiketi vurarak bizlere satıyor Bu durum asla kabul edilemez. Bu durum düzeltilirse kozmetik ihracatında dünyaya damgamızı vururuz” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 60 PAY ALABİLİRİZ

Dünyada 510 milyar dolarlık bir kozmetik pazarı hacminin bulunduğunu söyleyen Çetin, ”Bu hacmin 2020’de 710 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Ülkemizde ise kozmetik cirosu 9 milyar lira. Kozmetik harcamalarında sadece Avrupa’nın gerisinde kalan Türkiye'de ihracat ile pazarı büyütecek tek formül yabancı kozmetikçilere bu kadar meydanı boş bırakmamaktan geçtiğinin altını çiziyorum. Biz sınırlama getirirsek dünyada kozmetik pastasından yüzde 60 civarında pay alacağımızdan kimsenin endişesi olmasın.

Yabancı kozmetik firmaları cirolarının çok yüksek bir miktarını Türkiye’de elde ediyor. Bizim servetimizi bize pazarlıyorlar. Biz Acvit Kozmetik olarak yüzde 100 Türk hammaddelerini ve bitkilerini kullanarak en üst segment ve kaliteli ürünlere imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Yabancı hiçbir ürünü kapımızdan içeri sokmayacağımızı her defasında bildiriyoruz. Çünkü, onlar bizlerden akıllı değil” diye konuştu.

Çetin, kozmetiğin, içine koyulan hammade ile doğru orantılı olduğundan bahsederek, “Kaliteli ve eksiksiz hammadde koyarsanız ürün kaliteli olur. Kalitesiz ve eksik koyarsanız kalitesiz olur. Yabancı kozmetikler kalitesiz ve kimyasal kozmetiklerini benim Türk kadınıma kullandırmaya çalışıyor. Dikkat edin” dedi.

EN ZENGİN ÇEŞİT BİZDE

İsmail Çetin son olarak şunları kaydetti: ”Ülkemiz kozmetik olarak dünyanın en zengin ve çeşidi bol olan bir ülkedir. Yabancı kozmetik markaları ülkemizde cirit atıyor.

Çok iddialı olarak söylüyorum, hiçbir kozmetik markasının ürünü Acvit kadar kaliteli ve doğal değil. Ondan dolayı kozmetik ihracatına sınırlamalar getirilmesini arzu ediyoruz. Yabancılar kullanmadıkları kalitesiz ürünleri ülkemizde bizim Türk kadınına sunuyor.

Biz bize yeteriz. Bizim milli paramız da bu vesile ile ülkemizde kalmış olacaktır. Bizim ürettiğimiz kişisel bakım ürünleri ile İsrail, AB ve ABD kozmetikleri yarışamaz.

Kalite olarak onlardan 10 gömlek üstteyiz. Ülkemizde sundukları kozmetikler insanımızın cilt yapısına ve saçına zarar vermektedir. Bundan dolayı insanımıza kaliteli, doğal, bakanlık müracaatlı merdiven altı olmayan Milli ve yerli kozmetik kullanılmasını öneriyoruz.”