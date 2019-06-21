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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.06.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Onlarca ülke "çelik testinde" Türkiye’yi tercih ediyor

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Onlarca ülke "çelik testinde" Türkiye’yi tercih ediyor

Çelik İhracatçıları Birliği MATİL Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tecdelioğlu, "İki yıl öncesine kadar Türkiye’deki çelik üreticilerinin ürünleri, akredite testler için yurt dışına gönderilirken artık çok daha uygun ve donanımlı şekilde Türkiye'de yapılabiliyor. Ayrıca son 2 yılda 30’dan fazla ülkeden çok sayıda çelik üreticisinin testleri buraya geldi" dedi.

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) tarafından kurulan MATİL ile Marmara Üniversitesi Ürün Geliştirme Merkezi (MÜRGEMER) arasında yapılan Üniversite Sanayi ve İş Birliği Programı, MATİL'in İstanbul'da bulunan merkezinde duyuruldu. 

"İŞLEYİŞİMİZİN YANINA GENÇLERİMİZİ KATMAK İSTİYORUZ"

Programda konuşan Tecdelioğlu, MATİL'in test, Ar-Ge, inovasyon, teknoloji geliştirme ve danışmanlık, sektörel ve teknik eğitim, akredite laboratuvar hizmetleri ve ürün uygunluk konularında sektöre hizmet vermek üzere kurulduğunu belirterek yerli ve milli üretime teknolojik destek sağladıklarını ve önemli testler yaptıklarını kaydetti. 

Tecdelioğlu, laboratuvara gelen ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti: 

"İki yıl öncesine kadar Türkiye’deki çelik üreticilerinin ürünleri akredite testler için yurt dışına gönderilirken artık çok daha uygun ve donanımlı şekilde Türkiye'de yapılabiliyor. Ayrıca son 2 yılda 30’dan fazla ülkeden çok sayıda çelik üreticisinin testleri buraya geldi. MATİL'e yurt dışından ilginin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz. 

Bu işleyişimizin yanına bir yandan da sektörümüzün geleceği olan gençlerimizi katmak istiyoruz. Bunun için de ilk adımı Üniversite Sanayi ve İş Birliği Programı gerçekleştirerek attık. Gerçekleştirdiğimiz programla sektörümüzü daha da geliştirmek istiyoruz." 

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