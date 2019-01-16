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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
16.01.2019 - 10:20, Son Güncelleme:

Onlara güzel haber! Vergi muafiyeti devam edecek

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Onlara güzel haber! Vergi muafiyeti devam edecek

TESK Başkanı Palandöken; 'E-ticaret yapan ev kadınlarına müjde. İnternetten satış yapanlar vergi muafiyetini kaybetmeyecek. Ev kadınlarına 30 bin TL’ye kadar vergi muafiyeti devam edecek. Evde küçük çaplı üretim yapan kadınlara mikro kredi verilsin' açıklamasında bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Evde tarhana yapan, örgü ören, kilim dokuyan ve bunların ticaretini yapan ev kadınlarının internet üzerindeki satışları da vergi muafiyeti kapsamında olacak. Bu uygulama, ev kadınlarının e-ticarete atılıp ekonomiye katkı sağlaması bakımından oldukça sevindirici" dedi.

İnternet üzerinden satış yapan ev kadınlarının 30 bin TL’ye kadar olan satışlarında vergi muafiyetinin devam edeceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İş yeri açmadan evde küçük çaplı üretim yapan ev kadınları bu faaliyetten ötürü vergi mükellefi değil. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, e-ticaret yoluyla yapılan tüm satışları iş yeri açmış gibi kabul ettiği için ev kadınları e-ticarette vergiden muaf olamıyordu. Vergi mükellefi olmayan ev kadınları internet üzerinden 100 TL’lik sipariş aldığında tıpkı büyük bir sanayi kuruluşu gibi vergi ödemek zorunda kalıyordu. Üstelik bu faaliyetleri bir büyük şehir belediyesi sınırları içinde yapanlar, 800 bin esnafın yararlandığı basit usulden de yararlanamıyordu. TESK olarak yıllardır küçük çaplı üretim yapan ev kadınlarımızın desteklenmesi ve e-ticarete atılması için bu kanunun değişmesini talep ettik. Mecliste genel kurulun gündemine gelmeyi bekleyen bir torba yasa ile bu sorun çözülüyor" ifadelerini kullandı.

"EV KADINLARINA 5 BİN TL’Yİ GEÇMEYEN FAİZSİZ MİKRO KREDİ VERİLSİN"

uygulamanın mevcut durumu korumanın ötesinde ev kadınlarının e-ticarete atılması için teşvik niteliği taşıdığını söyleyen Palandöken, şunları kaydetti:
"Torba yasanın kabulü ile yıllık yaklaşık 30 bin TL’ye kadar satışını internetten yapan ev kadınlarının vergi muafiyeti devam edecek. Bu sayede ev kadınlarının el emeği göz nuru ürettiği ürünlerin e-ticaretteki satışından kaynaklanan gelirlerinden 30 bin TL’ye kadar vergi alınmayacak. Ev kadınlarının önünün açılması ve internetten müşteri bularak büyümeleri için bu uygulama önemli bir teşvik niteliği taşıyor. Evde küçük çaplı üretim yapan ev kadınlarımızın motivasyonunu artırmak için 5 bin TL’yi geçmeyen faizsiz mikro kredi desteği sağlanırsa kadınlarımızın üretimi daha da artacaktır. Üretimi teşvik eden bu mikro kredilerin ekonomiye katkısı verilen kredi tutarından çok daha büyük olacaktır."

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR 

Son 24 saatte ne oldu ? (16.01.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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