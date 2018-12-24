Onlara da ek zam müjdesi
Ocakta emeklilerin maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de artacak. Ayrıca talepler hayata geçerse, emekliler maaşlarının yüzde 8-9’u oranında para alabilecek
Tüm emekliler maaşlarının artacağı Ocak ayını bekliyor. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam verilecek
Memur emeklilerine ise yüzde 4 toplu sözleşme artışının yanı sıra 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Takvim'in haberine göre Yeni Ekonomi Programı'ndaki enflasyon tahminine göre zam oranı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 4 + yüzde 7.15 olabilecek. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki tahmine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 11.09, memur emeklilerine yüzde 4 + yüzde 7.59 zam oranı çıkabilecek..
SINIR DEĞİŞECEK
Ocakta maaşlar artacağı için, tüm emeklilere her ay verilen ek ödeme de zamlanacak. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara net aylıklarının yüzde 5'i, üstünde olanlara ise yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor. Ocak'ta bu sınır yükselecek.
Şu ana kadar gerçekleşen verilere göre, bu sınır bin 229 lira 34 kuruşa çıkacak. Bu arada emekliler vergi iadesinin yerine gelen ek ödemede oranın artırılması beklentisi taşıyor. Türkiye Emekliler Derneği, oranın en az yüzde 8-9 olmasını istiyor. Bu talep hayata geçerse, emekliler her ay maaşlarının yüzde 4-5'i yerine, yüzde 8-9'u oranında ek ödeme alabilecek..
MEVCUT DURUM
Net maaş 2.500 TL
Ek ödeme 100 TL
Ek ödemeli maaş 2.600 TL
ZAM YÜZDE 10.65 OLURSA
Net maaş 2.766,25 TL
Ek ödeme 110,65 TL
Ek ödemeli maaş 2.876,90 TL
ZAM YÜZDE 11.09 OLURSA
Net maaş 2.777,25 TL
Ek ödeme 111,09 TL
Ek ödemeli maaş 2.888,34 TL
NET MAAŞI NASIL GÖREBİLİRİZ?
Bazı emekliler banka hesabına yatırılan paranın tamamının net maaşı olduğunu düşünüyor. Ancak bu paranın içerisinde hem net maaş hem de ek ödeme bulunuyor. Emekliler e-Devlet sisteminden giriş yaparak hem net maaşını hem ek ödemesini görebiliyor. Ayrıca rakamı SGK'dan da öğrenebilir.
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