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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
24.12.2018 - 09:51, Son Güncelleme:

Onlara da ek zam müjdesi

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Onlara da ek zam müjdesi

Ocakta emeklilerin maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de artacak. Ayrıca talepler hayata geçerse, emekliler maaşlarının yüzde 8-9’u oranında para alabilecek

Tüm emekliler maaşlarının artacağı Ocak ayını bekliyor. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam verilecek

Memur emeklilerine ise yüzde 4 toplu sözleşme artışının yanı sıra 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Takvim'in haberine göre Yeni Ekonomi Programı'ndaki enflasyon tahminine göre zam oranı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 4 + yüzde 7.15 olabilecek. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki tahmine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 11.09, memur emeklilerine yüzde 4 + yüzde 7.59 zam oranı çıkabilecek..

SINIR DEĞİŞECEK
Ocakta maaşlar artacağı için, tüm emeklilere her ay verilen ek ödeme de zamlanacak. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara net aylıklarının yüzde 5'i, üstünde olanlara ise yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor. Ocak'ta bu sınır yükselecek.

Şu ana kadar gerçekleşen verilere göre, bu sınır bin 229 lira 34 kuruşa çıkacak. Bu arada emekliler vergi iadesinin yerine gelen ek ödemede oranın artırılması beklentisi taşıyor. Türkiye Emekliler Derneği, oranın en az yüzde 8-9 olmasını istiyor. Bu talep hayata geçerse, emekliler her ay maaşlarının yüzde 4-5'i yerine, yüzde 8-9'u oranında ek ödeme alabilecek..

MEVCUT DURUM
Net maaş 2.500 TL

Ek ödeme 100 TL

Ek ödemeli maaş 2.600 TL

ZAM YÜZDE 10.65 OLURSA
Net maaş 2.766,25 TL

Ek ödeme 110,65 TL

Ek ödemeli maaş 2.876,90 TL

ZAM YÜZDE 11.09 OLURSA
Net maaş 2.777,25 TL

Ek ödeme 111,09 TL

Ek ödemeli maaş 2.888,34 TL

NET MAAŞI NASIL GÖREBİLİRİZ?
Bazı emekliler banka hesabına yatırılan paranın tamamının net maaşı olduğunu düşünüyor. Ancak bu paranın içerisinde hem net maaş hem de ek ödeme bulunuyor. Emekliler e-Devlet sisteminden giriş yaparak hem net maaşını hem ek ödemesini görebiliyor. Ayrıca rakamı SGK'dan da öğrenebilir.

 

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