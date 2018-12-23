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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
23.12.2018 - 10:34, Son Güncelleme:

Onlara 15 bin TL destek! İlk ödemeler 2019'da

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Onlara 15 bin TL destek! İlk ödemeler 2019'da

Bankada düzenli birikim yapan evlenenlere 7 bin 500 liraya varan devlet katkısı var. Çiftler ayrı ayrı yararlanıp parayı 2’ye katlayabiliyor. 22 binden fazla kişi çeyiz hesabı açtı, 68 milyon lira biriktirdi. İlk ödemeler 2019’da...

Hükümetin, evlenmeye hazırlanan gençlere destek için yaşama geçirdiği 'çeyiz hesabı' binlerce çiftin yüzünü güldürdü. Devlet katkısı 7 bin 500 liraya çıkarılan çeyiz hesabı uygulamasına 22 binden fazla kişi katılırken, biriken para 68 milyon liraya yaklaştı. Çeyiz hesabında ilk ödeme 2019 yılında yapılacak. Nisan 2016'da yaşama geçirilen 'çeyiz hesabı' uygulaması kapsamında 15 bankada çeyiz hesabı açıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Uygulamayla gençlerin en az 3 yıl boyunca düzenli ödemeyle biriktirdiği tutara, ödemelerin süresine, miktarına göre belli oranda devlet katkısı sağlıyoruz" dedi.

165 MİLYON TL DESTEK

Sabah'ın haberine göre bankada 3-5 yıl düzenli birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliğini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Bankada açılan hesaba aylık en az 125, en fazla bin 254 lira yatırılabiliyor. Hesaba, açılışta bir kereye mahsus 18 bin 822 liraya kadar para yatırılabiliyor.

Devlet desteğinin üst oranı 25, azami tutarı da 7 bin 500. Sistemde 5 yıl kalanlar en yüksek oran olan 7 bin 500 liralık katkıyı alma hakkını kazanabilecek. 30 bin lira biriktiren, 7 bin 500 lira katkı alabilecek. Çiftler ayrı ayrı yararlanıp tutarı ikiye katlayabilecek. Bugüne kadar açılan hesapların ortalama 500 lira üzerinden olduğu düşünüldüğünde devlet 165 milyon liralık çeyiz desteği vermiş olacak.

 

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