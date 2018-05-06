Onlar istemiyor bize satılıyor!

SALDIĞI zararlı partiküller ve NOx (azot oksitleri) nedeniyle bir çok ülkenin yasaklara hazırlandığı, otomotiv üreticilerinin geliştirmekten vazgeçtiği, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da çevreye ve insan sağlığına zarar verdiği raporlarla ortaya konan dizel otomobillere olan talep her geçen gün hızla düşüyor. 2017 yılında toplam otomobil satışlarında dizelin payı 2009 yılından bu yana ilk kez benzinli otomobillerin gerisinde kalırken, oranı yüzde 49.9’dan yüzde 44.8’e gerilemişti. Aynı dönemde benzinli otomobillerin payı ise yüzde 45.8’den 49.4’ü yükselmişti.

Dizeldeki bu kayıp 2018 yılının ilk 3 ayında artarak devam etti. Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği’nin (ACEA) 2018 yılı ilk çeyrek raporu, tüm Avrupa’da dizel otomobil satışlarının hızla düştüğünü, benzinli, elektrikli ve hibrit otomobil satışlarında ise önemli bir artış yaşandığını gözler önüne serdi. Ocak-Mart döneminde Avrupa’da satılan otomobillerin yüzde 55.5’i benzinli motora sahip olurken, dizelin oranı yüzde 37.9’a kadar geriledi.

ŞARJLI OTO TALEBİ

Avrupa genelinde dizel motorlu otomobillerin satışları ilk çeyrekte geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 17 düşerken, bu bir önceki yıla göre 322 bin 622

adet daha az dizel otomobil satıldığını ortaya koydu.

Dizel otomobilde yaşanan bu düşüşe karşın yeni nesil benzinli otomobil satışlarında ise yüzde 14.6’lık bir artış yaşandı. Bu da 3 ayda 2017 yılının aynı dönemine göre 300 bin daha fazla benzinli otomobil satılmasını sağladı. Ocak-Mart döneminde toplam 1 milyon 574 bin 333 adet dizel otomobil satılırken, benzinli otomobil satışı ise 2 milyon 303 bin 129 adede yükseldi. İlk çeyrekte alternatif yakıtla çalışan otomobil talebinde de artış devam etti. 3 ayda şarj edilebilen elektrikli otomobil satışları yüzde 34.3 artarken, şart edilebilir hibrit (plug-in hybrid) otomobillerin satışlarında ise tam yüzde 60.2 artış yaşandı.

DİZELİN PAYI % 37.9

Yani Avrupalı tüketiciler ilk çeyrekte 2017 yılına göre yüzde 47 artışla toplam 69 bin 898 adet şarj edilebilir elektrikli otomobil satın aldı. Aynı dönemde şarj

edilmeyen hibrit yani hem elektrikli hem benzinli motora sahip otomobillerin satışları ise yüzde 25.7 artarak 138 bin 556 adet olarak gerçekleşti. Bu sonuçlar sonrası Avrupa’da satılan otomobillerin yüzde 55.5’i benzinli motora sahip olurken, dizelin oranı yüzde 37.9’a geriledi. Aynı dönemde alternatif yakıtla çalışan otomobillerin (hibrit) oranı yüzde 6.5’e yükselirken, bunun içinde şarj edilebilir elektrikli otomobillerin oranı ise yüzde 1.7 oldu. 2017 yılında elektrikli otomobillerin oranı yüzde 1.5’ti.

Almanya, elektrikli otoda zirveye çıktı

ALMANYA, ilk çeyrekte Norveç’i geçerek en çok elektrikli araç satılan ülke oldu. Elektrikli araçların satışları yüzde 70 artarak 17 bin 574 adede yükseldi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde Almanya’da 10 bin 328 adet şarj edilebilir elektrikli araç satılırken aynı dönemde Norveç’te bu sayı 13 bin 489 adetti. Bu yılın ilk 3 ayında Norveç’te elektrikli araç satışları yüzde 20 yükselmesine rağmen 16 bin 182 adetle Almanya’nın gerisinde kaldı. Elektrikli araç satışlarında Avrupa’da 3’üncü sırada ise yüzde 10’lık büyümeyle İngiltere yer aldı. İngiltere’de ilk 3 ayda 14 bin 162 adet şarj edilebilir elektrikli araç satıldı. Almanya’da dizel satışları ise ilk 3 ayda yüzde 21.3 düşerek 283 bin 766 adede geriledi. Geçtiğimizin yılın ilk çeyreğinde 360 bin 628 adet dizel otomobil satılmıştı. Aynı dönemde benzinli otomobil satışları ise yüzde 20.3 artarak 553 bin 467 adede yükseldi.

Türkiye’de satılan her 10 otomobilin 6’sı dizel

AVRUPA ülkelerinde dizel otomobillerin payı hızla düşerken, Türkiye’de ise ağırlığını korumaya devam ediyor. 2017 yılında toplam satılan 722 bin 759 otomobilin yüzde 61’i dizellerden oluşurken, bu yılın ilk 4 ayında toplam pazardaki daralmaya bağlı olarak dizel satışlarında da küçük bir düşüş yaşandı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) raporuna göre 2018 yılı nisan ayı sonunda dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.65 oranında azaldı. 4 ayda toplam 177 bin 418 adet otomobil satılırken, bunun yüzde 59.76’sı yani 106 bin 23 adedi dizel motorlu araçlardan oluştu.

Türkiye’de elektrik ve hibritin payı % 0.8

TÜRKİYE’de elektrikli ve hibrit otomobil satışları tüketicilerin bilinçlenmesiyle artmaya başladı. Bu yılın ilk 4 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 11 kat artarak toplam 66 adet şarj edilebilir elektrikli otomobil satılırken, hibrit otomobil satışları ise yüzde 86.5 artarak 1490 adede yükseldi. Ancak Avrupa’da alternatif yakıtla çalışan araçların toplam pazardan aldığı pay yüzde 6.5’e ulaşırken Türkiye’de bu oran 4 ay sonunda sadece yüzde 0.8 olarak gerçekleşti. 1490 adetlik hibrit otomobil satışının yüzde 88’sini Toyota tek başına yaparken, en çok satılan hibrit otomobil ise 1081 adetle Sakarya’da üretilen Toyota C-HR Hybrid oldu. İkinci sırada ise Kia Niro yer aldı.







* Türkiye’nin adetleri ODD’nin ocak-mart dönemi raporundan alınmıştır.