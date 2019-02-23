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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
23.02.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Önemli uyarı: 1 Mart'ta başlıyor! Sakın unutmayın

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Önemli uyarı: 1 Mart'ta başlıyor! Sakın unutmayın

2019 yılının emlak vergisi dönemi 1 Mart’ta başlıyor, ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs’a kadar devam edecek. Emlak vergisini zamanında ödemezseniz cezası var. Ev hanımları, hiç geliri olmayanlar, emekli maaşıyla geçinenler, engelliler, gazi ve şehitlerin dul ve yetimleri de vergiden muaf...

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren Emlak vergisinin 2019 yılı birinci taksit ödemeleri başlıyor. 1 Mart’ta başlayacak birinci taksit dönemi 31 Mayıs’a kadar devam edecek. Posta'nın haberine göre emlak vergisi, arazi, arsa ve binalar için ödeniyor. Gayrimenkulünü elden çıkarmayanlar ile geçen yıl gayrimenkul alanlar bu yıl vergi ödeyecek. Emlak vergisi nasıl ve neye göre hesaplanıyor, ödemeler nereye yapılıyor, bu vergiden muaf mısınız? Detaylar haberimizde.

EMLAK DEĞERİ ÜZERİNDEN

4 yılda bir takdir komisyonlarınca emlak değerleri yeniden belirleniyor. Son olarak 2017’te tespit edilen değerler, 2021 yılına kadar geçerli. 4 yılın ara yıllarında tespit edilen rakama yeniden değerleme oranı eklenerek, mevcut yılın değeri bulunuyor. Yeniden değerleme oranı bu yıl için yüzde 23.73 olarak tespit edildi. Bu yıl ödenecek tutar, yeniden değerleme oranının yarısı olan (yüzde 23.73/2) yüzde 11.865 artırılması suretiyle bulunacak.

BÜYÜKŞEHİRDE BİNDE 2

Örneğin komisyon evinizin rayiç değerini 100 bin lira olarak belirlediyse, ara yıllarda bu değere yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor. Ortaya çıkan rakamın üzerine, gayrimenkulun türüne göre belirlenen oranlar ekleniyor. Konutların vergi oranı büyükşehir sınırlarında binde 2, büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1 olarak hesaplanıyor. (Diğerleri için tabloya bakınız.)

EMEKLİLER VE EV HANIMLARI BOŞUNA ÖDEMEYİN

Emlak vergisinden ev hanımları, hiç geliri olmayanlar, emekli maaşıyla geçinenler, engelliler, gazi ve şehitlerin dul ve yetimleri muaf olabiliyor. Bu kişiler brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konutları için emlak vergisinden muaflar. Buna rağmen vergi borcu çıkarılan veya vergi ödeyen milyonlarca vatandaş var. Vergi muafiyetinden faydalanmak için mutlaka belediyeye başvurup form doldurup başvuru yapmak gerekiyor. Eğer ödediyseniz 5 yıla dönük geri de alabilirsiniz.

34 BİN LİRA ŞARTI

Emeklinin bankada, birikimi ya da ikramiyesi nedeniyle faiz geliri varsa vergi ödüyor. Emekliler ve ev hanımlarının 2018’de 34 bin lirayı aşan mevduat faizi, repo, döviz hesabı faizi, fon payı gibi geliri varsa 2019’da sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanamıyor. Evi dışında gayrimenkulü örneğin arsası olan da vergi ödüyor.

GECİKMENİN CEZASI VAR

Bir gayrimenkulu bulunan ve muafiyet şartlarını taşımayan herkes emlak vergisi ödemek zorunda. emlak vergisinin ilk ve ikinci taksidini mutlaka belirlenen süre içinde ödemek gerekiyor. Gecikme durumunda yüzde 1.40 oranında faiz uygulanıyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (23.02.2019)
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