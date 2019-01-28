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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.01.2019 - 17:51, Son Güncelleme:

Önemli isimden kritik 'Mavi Balina' uyarısı

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Önemli isimden kritik 'Mavi Balina' uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: "Çocukları Mavi Balina ve benzeri oyunların tehlikelerine karşı korumak için çalışıyoruz. Oyun kılıfıyla kültürel kodlarımızı ve çocuklarımızın güvenliğini hedef alan, sosyal ağlarda viral olarak yayılan tehlikelere karşı ailelere de büyük görevler düşüyor" açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, çocukları "Mavi Balina" ve benzeri oyunların tehlikelerine karşı korumak için çalıştıklarını belirterek, "Oyun kılıfıyla kültürel kodlarımızı ve çocuklarımızın güvenliğini hedef alan, sosyal ağlarda viral olarak yayılan tehlikelere karşı ailelere de büyük görevler düşüyor." ifadesini kullandı.

Sayan, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Mavi Balina oyununa karşı aileleri uyardı. Çocukları, Mavi Balina ve benzeri oyunların tehlikelerine karşı korumak için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Sayan, "Oyun kılıfıyla kültürel kodlarımızı ve çocuklarımızın güvenliğini hedef alan, sosyal ağlarda viral olarak yayılan tehlikelere karşı ailelere de büyük görevler düşüyor." dedi.

Sayan, ailelerin bu noktada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) internet kullanıcıları için bilinçlendirme ve farkındalık çalışmalarının bulunduğu "guvenliweb.org.tr" adresinden de dijital dünyanın tehlikelerine karşı bilgi edinebileceklerine dikkati çekerek, ailelerin, öncelikle çocukların internet ve sosyal paylaşım ağlarında neler yaptığından haberdar olup, onlarla güçlü bir iletişim kanalı geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Ailelerin, Mavi Balina gibi sözde oyunlara karşı neler yapılması gerektiğine değinen Sayan, şunları kaydetti:
"Çocuğunuzun internet yaşına uygun sitelere girdiğinden ve etik olmayan davranışları ya da şiddeti özendiren sitelere erişmediğinden emin olun. Çocuğunuzun internete erişiminin, aileyle ortaklaşa kullanılan bir bilgisayar üzerinden olmasını sağlayın. Çocuğunuzun kullandığı bütün elektronik aletlerde ebeveyn koruma sisteminin açık olduğundan emin olun. Ekrana bakarak geçirdiği zamanı ve faaliyetlerini gözlemleyin. Çocuğunuzla internet dünyasını birlikte keşfederek, ona rol model ve rehber olun. Mahremiyet bilinci oluşturun, çocuklarınıza gerçek hayatta olduğu gibi internette de tanımadığı kişilerle iletişim kurmaması gerektiği bilincini verin.İnternette yayılan yeni akımları takip ederek, http://www.guvenliweb.org.tr/ ve http://guvenlioyna.org.tr/ internet sitelerinden dijital oyunlardaki ve sanal ortamdaki tehlikelerine karşı bilgi edinin. Çocuğunuzun davranışlarını yakından gözlemleyin. Ruh halinde değişiklik, iletişimde azalma, çalışma isteksizliği ve ders notlarında düşüş gibi beklenmedik değişimler konusunda tetikte olun. Eğer çocuğunuzun Mavi Balina oyununu oynadığını fark ederseniz, elektronik aletlerden uzak kalmasını sağlayarak uzmanlardan destek alın."

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