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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
17.10.2018 - 15:28, Son Güncelleme:

Önemli inovasyon projeleri İSTKA standında

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Önemli inovasyon projeleri İSTKA standında

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), MMG- 3. Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’ne 8 proje ve bu projeler kapsamında geliştirilen birbirinden inovatif ürünlerle katıldı.

İSTANBUl’un küresel rekabet gücünün katma değer odaklı artışına yön vermek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), MMG- 3. Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’ne 8 proje ve bu projeler kapsamında geliştirilen birbirinden inovatif ürünlerle katıldı. İstanbul’un ekonomik, sosyal ve kültürel alanda lider bir küresel kent olması için 10 yılda 694 milyon TL’lik 773 projenin hayata geçmesine öncülük eden İSTKA, 2010 yılından bu yana Ar-Ge ve yenilik çalışmaları kapsamında desteklediği 324 projeden bir seçkiyi  ziyaretçilere sundu.

İnovasyon Lideri İstanbul sloganıyla her alanda Türkiye’nin kendi yerli, milli çözümlerini üretmesi, inovasyon dönüşümü için çalışan İSTKA, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 17-18 Ekim tarihlerinde düzenlenen etkinlikte üniversitelerle birlikte hayata geçirdiği 8 projeyi standında sergiledi.  

Teknolojik rekabette Türkiye’nin geldiği konumu gözler önüne seren İSTKA’nın standında, güvenlik teknolojileri alanında yenilikçi ürünler, özgün tasarımların yanı sıra yara örtücü bant, vücut içerisinde kullanılan biyomalzeme gibi yerli medikal ürünler ve teknolojiler sergilendi. MMG Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nde en çok ziyaret edilen stantlar arasında yer alan İSTKA standında ayrıca siber güvenlik alanında yetişmiş iş gücünün artırılması için kurulan BUSİBER’in faaliyetleri de ilgiyle takip edildi.   

DÜNYANIN KABUSU HASTANE ENFEKSİYONLARINA KARŞI SAVAŞ AÇAN ÜRÜNLER

MMG Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nde İSTKA’nın sağlık sektörüne yönelik projeleri dikkat çekti. İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi’nin hastane enfeksiyonlarını önlemek amacıyla hayata geçirdiği NEFES projesi kapsamında üretilen ürünler beğeni toplarken, İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi’nin KASK Projesi ile geliştirdiği beyin kanaması veya beyin tıkanıklığı teşhisi koyan prototip cihaz da büyük ilgi gördü.

İSTKA ve Üsküdar Üniversitesi iş birliğinde kurulan İstanbul Protein Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkezi’nin gıda ve sağlık endüstrisinde yerli enzim üretilmesi ve ticarileştirmesi amacıyla yürütülen çalışmalarının yanında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi iş birliğinde kurulan TETLAB Fikir Fabrikası’nın boğaz görüntüleme cihazı da ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Konuşarak hareket eden robot da İSTKA standını renklendirdi. 

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