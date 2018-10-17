Önemli inovasyon projeleri İSTKA standında
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), MMG- 3. Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’ne 8 proje ve bu projeler kapsamında geliştirilen birbirinden inovatif ürünlerle katıldı.
İSTANBUl’un küresel rekabet gücünün katma değer odaklı artışına yön vermek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), MMG- 3. Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’ne 8 proje ve bu projeler kapsamında geliştirilen birbirinden inovatif ürünlerle katıldı. İstanbul’un ekonomik, sosyal ve kültürel alanda lider bir küresel kent olması için 10 yılda 694 milyon TL’lik 773 projenin hayata geçmesine öncülük eden İSTKA, 2010 yılından bu yana Ar-Ge ve yenilik çalışmaları kapsamında desteklediği 324 projeden bir seçkiyi ziyaretçilere sundu.
İnovasyon Lideri İstanbul sloganıyla her alanda Türkiye’nin kendi yerli, milli çözümlerini üretmesi, inovasyon dönüşümü için çalışan İSTKA, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde 17-18 Ekim tarihlerinde düzenlenen etkinlikte üniversitelerle birlikte hayata geçirdiği 8 projeyi standında sergiledi.
Teknolojik rekabette Türkiye’nin geldiği konumu gözler önüne seren İSTKA’nın standında, güvenlik teknolojileri alanında yenilikçi ürünler, özgün tasarımların yanı sıra yara örtücü bant, vücut içerisinde kullanılan biyomalzeme gibi yerli medikal ürünler ve teknolojiler sergilendi. MMG Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nde en çok ziyaret edilen stantlar arasında yer alan İSTKA standında ayrıca siber güvenlik alanında yetişmiş iş gücünün artırılması için kurulan BUSİBER’in faaliyetleri de ilgiyle takip edildi.
DÜNYANIN KABUSU HASTANE ENFEKSİYONLARINA KARŞI SAVAŞ AÇAN ÜRÜNLER
MMG Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nde İSTKA’nın sağlık sektörüne yönelik projeleri dikkat çekti. İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi’nin hastane enfeksiyonlarını önlemek amacıyla hayata geçirdiği NEFES projesi kapsamında üretilen ürünler beğeni toplarken, İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi’nin KASK Projesi ile geliştirdiği beyin kanaması veya beyin tıkanıklığı teşhisi koyan prototip cihaz da büyük ilgi gördü.
İSTKA ve Üsküdar Üniversitesi iş birliğinde kurulan İstanbul Protein Araştırma Geliştirme ve İnovasyon Merkezi’nin gıda ve sağlık endüstrisinde yerli enzim üretilmesi ve ticarileştirmesi amacıyla yürütülen çalışmalarının yanında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi iş birliğinde kurulan TETLAB Fikir Fabrikası’nın boğaz görüntüleme cihazı da ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Konuşarak hareket eden robot da İSTKA standını renklendirdi.
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