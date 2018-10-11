Önde gelen 'iş liderleri' bu okulda yetişecek!
Türkiye’nin ilk özel, 'bağımsız liderlik ve iş idaresi okulu' olan 41 North Business School açıldı. Liderlik ve teknoloji yönetimi alanında dünyanın önde gelen iş idaresi okulları ve kurumlarıyla akademik iş ortaklıkları kuran iş okulu, hem Türkiye hem de komşu ülkelerden yöneticilere yönelik diploma ve yönetici gelişim programları sunacak.
Konu ile ilgili yapılan açıklamada "Dünyanın en iyi inovasyon ve teknoloji okulları ve kurumları ile akademik iş ortaklıkları kuran 41 North Business School, hem Türkiye hem de komşu ülkelerden yöneticilere diploma ve yönetici gelişim programları sunacak" denildi.
Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi: "Eğitimler aralık ayında, cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına destek vermek amacıyla, Türkiye’deki ihtiyaçlar gözetilerek tasarlanan Kadın Liderlik Programı ile başlayacak. Müfredatta ayrıca ESMT Berlin ile birlikte sunulacak Kurumsal Girişimcilik, Inovasyon, Data, Teknoloji Platformları, Yapay Zekâ, Nesnelerin Interneti ve Blockchain gibi teknoloji ve inovasyon yönetimi odaklı eğitimler ile CCL tarafından tüm dünyada sunulan uluslararası düzeyde saygın Lead for Success liderlik eğitimleri yer alıyor. Executive MBA 2019 Haziran ayında; üst düzey yönetici, danışman veya öğretim üyelerine yönelik DBA programı ise 2019 Kasım ayında başlayacak"
41 North Business School Kurucu Dekanı Prof. Dr. Deniz Saral ise okulun, iş liderlerini ve onları yetiştirecek akademisyen açığını kapatmaya aday olduğunu belirtti. Saral sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye iş insanına olduğu kadar, tüm Orta Doğu, Merkezi Asya, Kuzey Afrika, Balkan ülkeleri ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen profesyonellere de açık olacak. İstanbul’un, Avrasya ve Ortadoğu iş liderlerinin eğitim merkezi olmasını hedefliyoruz.”
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