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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
11.10.2018 - 15:42, Son Güncelleme:

Önde gelen 'iş liderleri' bu okulda yetişecek!

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Önde gelen 'iş liderleri' bu okulda yetişecek!

Türkiye’nin ilk özel, 'bağımsız liderlik ve iş idaresi okulu' olan 41 North Business School açıldı. Liderlik ve teknoloji yönetimi alanında dünyanın önde gelen iş idaresi okulları ve kurumlarıyla akademik iş ortaklıkları kuran iş okulu, hem Türkiye hem de komşu ülkelerden yöneticilere yönelik diploma ve yönetici gelişim programları sunacak.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada "Dünyanın en iyi inovasyon ve teknoloji okulları ve kurumları ile akademik iş ortaklıkları kuran 41 North Business School, hem Türkiye hem de komşu ülkelerden yöneticilere diploma ve yönetici gelişim programları sunacak" denildi.

Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi: "Eğitimler aralık ayında, cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına destek vermek amacıyla, Türkiye’deki ihtiyaçlar gözetilerek tasarlanan Kadın Liderlik Programı ile başlayacak. Müfredatta ayrıca ESMT Berlin ile birlikte sunulacak Kurumsal Girişimcilik, Inovasyon, Data, Teknoloji Platformları, Yapay Zekâ, Nesnelerin Interneti ve Blockchain gibi teknoloji ve inovasyon yönetimi odaklı eğitimler ile CCL tarafından tüm dünyada sunulan uluslararası düzeyde saygın Lead for Success liderlik eğitimleri yer alıyor. Executive MBA 2019 Haziran ayında; üst düzey yönetici, danışman veya öğretim üyelerine yönelik DBA programı ise 2019 Kasım ayında başlayacak"

41 North Business School Kurucu Dekanı Prof. Dr. Deniz Saral ise okulun, iş liderlerini ve onları yetiştirecek akademisyen açığını kapatmaya aday olduğunu belirtti. Saral sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye iş insanına olduğu kadar, tüm Orta Doğu, Merkezi Asya, Kuzey Afrika, Balkan ülkeleri ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelen profesyonellere de açık olacak. İstanbul’un, Avrasya ve Ortadoğu iş liderlerinin eğitim merkezi olmasını hedefliyoruz.”

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