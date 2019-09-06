Önce sağlık! Türk teknoloji şirketleri Almanya’da yeni ürünlerini tanıttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÖnce sağlık! Türk teknoloji şirketleri Almanya’da yeni ürünlerini tanıttı
GeriEkonomi Önce sağlık! Türk teknoloji şirketleri Almanya’da yeni ürünlerini tanıttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Ahmet CAN/BERLİN
06.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Önce sağlık! Türk teknoloji şirketleri Almanya’da yeni ürünlerini tanıttı

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Önce sağlık! Türk teknoloji şirketleri Almanya’da yeni ürünlerini tanıttı

Her yıl Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen IFA fuarı tüm hızıyla başladı. Teknoloji şirketleri basın toplantılarıyla geliştirdikleri inovatif ürünleri tüketicilerin beğenisine sundu. Türkiye’nin teknoloji şirketleri ise sağlık ve israf üzerine odaklanan ürünlerle farklı bir bakış açısı sergiledi.

DÜNYANIN en büyük tüketici elektroniği ve teknoloji fuarlarından biri olan ‘IFA’, Almanya’nın Berlin şehrinde başladı. Vestel’in davetiyle katıldığımız fuara dünyanın dört bir yanında teknoloji meraklısı katıldı. Teknoloji devlerinde startup’lara kadar pek çok şirket, geliştirdiği inovatif ürünleri, ilk kez IFA’da tüketicilerin beğenisine sundu. Paylaşılan bilgilere göre, yaklaşık 250 bin kişinin IFA’ya katılası bekleniyor. 1.800’den fazla şirketin bulunacağı fuarda alınan siparişlerin finansal hacmi ise 5 milyar Euro’ya yaklaşacak. Kısacası teknoloji dünyasının gözü kulağı Berlin’de. IFA’da her yıl olduğu gibi Türkiye’nin teknoloji şirketleri de dikkat çekiyor. Vestel ve Arçelik gibi devlerin yanı sıra Arzum, Sunny, Gold Master, Kumtel, Silverline, Simfer ve TTEC gibi şirketler de IFA’da yer alanlar arasında. Özellikle fason üretim yapan Türk üreticilerin de Berlin’de olduğunu da belirtelim. Fuarın basına açık gününde düzenlenen toplantılarda öne çıkan konu ise sağlıklı yaşam sunan ve israfın önüne geçen inovatif ürünler oldu. Arçelik markalarından Beko ve Vestel’in düzenlediği toplantılarında tanıtılan ürünler şu şekilde...

VESTEL

Sürdürülebilir çözümler

Önce sağlık Türk teknoloji şirketleri Almanya’da yeni ürünlerini tanıttı

VESTEL Dış Ticaret Genel Müdürü Seda Kaya, “Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda insanın, toplumun, gezegenin gelecekteki refahını temel alan sürdürülebilir çözümler üretmeye odaklanıyoruz. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın verilerine göre Türkiye,1 yılda milli gelirin yüzde 15’ine denk gelen 555 milyar lira kaynağını israf ediyor. 214 milyar liralık gıda israfının yapıldığı Türkiye’de günde 6 milyon ekmek çöpe gidiyor. Rapora göre konutlarda her 100 TL elektrik faturasının 35 TL’sini tasarruf etme potansiyeli bulunuyor. Türkiye’nin toplam enerji tasarruf potansiyeli yüzde 25 olarak belirlendi. Biz de bu yıl geliştirdiğimiz teknolojilerle gıda israfını engellemeye yönelik ürünlere odaklandık” diye konuştu.

Alkali su pınarı

Önce sağlık Türk teknoloji şirketleri Almanya’da yeni ürünlerini tanıttı

Son yıllarda bireylerin sağlıklı yaşam eğilimleri doğrultusunda geliştirilen ve buzdolabına entegre edilen alkali su pınarı sayesinde suyun PH değeri yükseltilerek kullanıcı isteğine bağlı farklı yoğunluklarda bazik su elde edilebiliyor. Hidrojen zengini alkali suyun, kalp hastalıklarına, sindirim problemlerine, Alzheimer, obezite, astım gibi önemli hastalıkların önlemesinde ve tedavisinde faydası bulunuyor.

Sebze yıkayan bulaşık makinesi

Evlerde su tasarrufunu artırmak için yeni bulaşık makine-
lerine sebze ve meyve yıkama özelliğini kazandırdı. Bir evde sebze yıkanırken yılda ortalama 18 ton su harcanıyor. Özellikle ıspanak, pazı, yeşillikler gibi topraklı gıdaları akan musluk altında yıkanmasının önüne geçecek yeni VegiWash bulaşık makineleri, meyvelerin ve sebzelerin yıkanmasını daha hijyenik, pratik ve ekonomik hale getiriyor.

Önce sağlık Türk teknoloji şirketleri Almanya’da yeni ürünlerini tanıttı

Çözdürmeye ısı kontrolü

ThawTech teknolojisiyle, kullanıcılar dondurucuda bulunan sıcaklık kontrollü iki özel bölmeye koydukları donmuş gıdaları uzaktan kontrol ile sağlıklı bir şekilde çözdürebiliyorlar. Çözdürme işlemi bittiğinde çözülen gıdalar uygun buzdolabı ortam koşullarında saklandığından bakteri oluşumu da engellenir.

Kavanoz vakumluyor

Evde yapılan yoğurt, turşu, kefir, yazlık domates püresi, salça gibi gıdaların besin değerlerini kaybetmemesi için geliştirilen vakum teknolojisi, kavanoz içerisindeki havayı alarak ömürlerini uzatıyor.

BEKO

4.2 trilyon dolarlık pazar

Önce sağlık Türk teknoloji şirketleri Almanya’da yeni ürünlerini tanıttı

ARÇELİK Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, geliştirdikleri ürünlerde sağlıklı yaşam trendini öne çıkardıklarını ifade ederek, “Sağlıklı Yaşam Enstitüsü’nün 2018’deki araştırmasının sonuçlarına göre sağlık ve sağlıklı yaşam endüstrisinin büyüklüğü 4.2 trilyon dolar değerinde. Bu rakam, ortalama yaşam ömrü uzarken, tüketicilerin bu ömrü sağlıklı bir şekilde geçirme bilincinde olduğunu ortaya koyuyor. Biz de bu yıl IFA’da Beko markamızla sağlıklı yaşama yardımcı teknolojilerimizle öne çıkıyoruz. Beko teknolojileriyle sağlıklı beslenmeye yardımcı oluyor” dedi.

Güneşi taklit ediyor

Beko standının dikkat çeken ürünü ‘HarvestFresh’ teknolojisinin kullanıldığı buzdolabı modeli oldu. Gün ışığı döngüsü taklit edilerek meyve ve sebzelerin hasat edildikleri günkü kadar taze muhafaza edilebilmelerini ve içerdikleri vitaminleri daha uzun süre korumaları sağlanıyor. Sebzelik bölmesindeki inovatif aydınlatma teknolojisi ile meyve ve sebzelerin vitamin değerleri de korunuyor.

Buhar kombinasyon

Combi Steam teknolojisi klasik fırın ile buhar kombinasyonunu tek bir tasarımda bir araya getiren çok fonksiyonlu fırın... Tavuk, balık, sebze veya ev yapımı çıtır çıtır kabarmış bir ekmek olsun hazırlamak istediğiniz her bir yemek için en uygun pişirme yöntemini seçmenize imkân veriyor.

Yavaş yavaş sıkıyor

‘Slow Juicer’ meyve sıkıcı 60 RPM’lik yavaş devri ile yüksek ısınma ve oksidasyonu engelleyerek vitaminleri yüzde 80’e kadar daha fazla koruyor. Ve yüzde 15 daha fazla sebze-meyve suyu elde ediliyor.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
İşte Avrupa'nın en ucuz kentleri ve ücretleri! Türkiye'den bir yer listede
Türkiye'de bir ilk olacak! Gün sayıyor
Fed'e göre ABD ekonomisi ılımlı büyüyor
Bakan Dönmez'den önemli açıklama: Kıbrıs'ta oldu bittiye göz yummayacağız