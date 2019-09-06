Önce sağlık! Türk teknoloji şirketleri Almanya’da yeni ürünlerini tanıttı

DÜNYANIN en büyük tüketici elektroniği ve teknoloji fuarlarından biri olan ‘IFA’, Almanya’nın Berlin şehrinde başladı. Vestel’in davetiyle katıldığımız fuara dünyanın dört bir yanında teknoloji meraklısı katıldı. Teknoloji devlerinde startup’lara kadar pek çok şirket, geliştirdiği inovatif ürünleri, ilk kez IFA’da tüketicilerin beğenisine sundu. Paylaşılan bilgilere göre, yaklaşık 250 bin kişinin IFA’ya katılası bekleniyor. 1.800’den fazla şirketin bulunacağı fuarda alınan siparişlerin finansal hacmi ise 5 milyar Euro’ya yaklaşacak. Kısacası teknoloji dünyasının gözü kulağı Berlin’de. IFA’da her yıl olduğu gibi Türkiye’nin teknoloji şirketleri de dikkat çekiyor. Vestel ve Arçelik gibi devlerin yanı sıra Arzum, Sunny, Gold Master, Kumtel, Silverline, Simfer ve TTEC gibi şirketler de IFA’da yer alanlar arasında. Özellikle fason üretim yapan Türk üreticilerin de Berlin’de olduğunu da belirtelim. Fuarın basına açık gününde düzenlenen toplantılarda öne çıkan konu ise sağlıklı yaşam sunan ve israfın önüne geçen inovatif ürünler oldu. Arçelik markalarından Beko ve Vestel’in düzenlediği toplantılarında tanıtılan ürünler şu şekilde...

VESTEL

Sürdürülebilir çözümler





VESTEL Dış Ticaret Genel Müdürü Seda Kaya, “Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda insanın, toplumun, gezegenin gelecekteki refahını temel alan sürdürülebilir çözümler üretmeye odaklanıyoruz. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın verilerine göre Türkiye,1 yılda milli gelirin yüzde 15’ine denk gelen 555 milyar lira kaynağını israf ediyor. 214 milyar liralık gıda israfının yapıldığı Türkiye’de günde 6 milyon ekmek çöpe gidiyor. Rapora göre konutlarda her 100 TL elektrik faturasının 35 TL’sini tasarruf etme potansiyeli bulunuyor. Türkiye’nin toplam enerji tasarruf potansiyeli yüzde 25 olarak belirlendi. Biz de bu yıl geliştirdiğimiz teknolojilerle gıda israfını engellemeye yönelik ürünlere odaklandık” diye konuştu.

Alkali su pınarı





Son yıllarda bireylerin sağlıklı yaşam eğilimleri doğrultusunda geliştirilen ve buzdolabına entegre edilen alkali su pınarı sayesinde suyun PH değeri yükseltilerek kullanıcı isteğine bağlı farklı yoğunluklarda bazik su elde edilebiliyor. Hidrojen zengini alkali suyun, kalp hastalıklarına, sindirim problemlerine, Alzheimer, obezite, astım gibi önemli hastalıkların önlemesinde ve tedavisinde faydası bulunuyor.

Sebze yıkayan bulaşık makinesi

Evlerde su tasarrufunu artırmak için yeni bulaşık makine-

lerine sebze ve meyve yıkama özelliğini kazandırdı. Bir evde sebze yıkanırken yılda ortalama 18 ton su harcanıyor. Özellikle ıspanak, pazı, yeşillikler gibi topraklı gıdaları akan musluk altında yıkanmasının önüne geçecek yeni VegiWash bulaşık makineleri, meyvelerin ve sebzelerin yıkanmasını daha hijyenik, pratik ve ekonomik hale getiriyor.

Çözdürmeye ısı kontrolü

ThawTech teknolojisiyle, kullanıcılar dondurucuda bulunan sıcaklık kontrollü iki özel bölmeye koydukları donmuş gıdaları uzaktan kontrol ile sağlıklı bir şekilde çözdürebiliyorlar. Çözdürme işlemi bittiğinde çözülen gıdalar uygun buzdolabı ortam koşullarında saklandığından bakteri oluşumu da engellenir.

Kavanoz vakumluyor

Evde yapılan yoğurt, turşu, kefir, yazlık domates püresi, salça gibi gıdaların besin değerlerini kaybetmemesi için geliştirilen vakum teknolojisi, kavanoz içerisindeki havayı alarak ömürlerini uzatıyor.

BEKO

4.2 trilyon dolarlık pazar





ARÇELİK Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, geliştirdikleri ürünlerde sağlıklı yaşam trendini öne çıkardıklarını ifade ederek, “Sağlıklı Yaşam Enstitüsü’nün 2018’deki araştırmasının sonuçlarına göre sağlık ve sağlıklı yaşam endüstrisinin büyüklüğü 4.2 trilyon dolar değerinde. Bu rakam, ortalama yaşam ömrü uzarken, tüketicilerin bu ömrü sağlıklı bir şekilde geçirme bilincinde olduğunu ortaya koyuyor. Biz de bu yıl IFA’da Beko markamızla sağlıklı yaşama yardımcı teknolojilerimizle öne çıkıyoruz. Beko teknolojileriyle sağlıklı beslenmeye yardımcı oluyor” dedi.

Güneşi taklit ediyor

Beko standının dikkat çeken ürünü ‘HarvestFresh’ teknolojisinin kullanıldığı buzdolabı modeli oldu. Gün ışığı döngüsü taklit edilerek meyve ve sebzelerin hasat edildikleri günkü kadar taze muhafaza edilebilmelerini ve içerdikleri vitaminleri daha uzun süre korumaları sağlanıyor. Sebzelik bölmesindeki inovatif aydınlatma teknolojisi ile meyve ve sebzelerin vitamin değerleri de korunuyor.

Buhar kombinasyon

Combi Steam teknolojisi klasik fırın ile buhar kombinasyonunu tek bir tasarımda bir araya getiren çok fonksiyonlu fırın... Tavuk, balık, sebze veya ev yapımı çıtır çıtır kabarmış bir ekmek olsun hazırlamak istediğiniz her bir yemek için en uygun pişirme yöntemini seçmenize imkân veriyor.

Yavaş yavaş sıkıyor

‘Slow Juicer’ meyve sıkıcı 60 RPM’lik yavaş devri ile yüksek ısınma ve oksidasyonu engelleyerek vitaminleri yüzde 80’e kadar daha fazla koruyor. Ve yüzde 15 daha fazla sebze-meyve suyu elde ediliyor.