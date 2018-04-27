Önce kongre sonra düğün

TÜRKİYE çevre ülkelerde yaşanan gelişmeler, darbe girişimi ve terör olayları nedeniyle özellikte turizm sektöründe son bir kaç yılda zor dönemler geçirdi. Ancak 2017 itibariyle Türkiye’ye gelen turist sayısında bir artış yaşanmaya başladı. Bu artış tam olarak gelirlere yansımasa da sektör 2018 ve sonrası için umutlandı. Beklenen gelirlerin yakalanabilmesi için ise turizmin çeşitlendirilmesi gerektiği, kongre, toplantı ve düğün gibi organizasyonların Türkiye’de yapılması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Geçmiş yıllarda özellikle kongre turizminde çok iyi noktalara ulaşan Türkiye’nin yeniden tercih edilen destinasyon olabileceğinin altını çizen turizm sektörü temsilcileri, şu anda popüler olan Hint düğünlerinin dışında Avrupalıların düğünlerini Türkiye’de yapmak için çalışılması gerektiğini belirtiyor.

Türkiye turizm pazarının çeşitlenmesi ve büyük organizasyonların Türkiye’de yeniden düzenlenmesi için tanıtım ve pazarlamaya büyük iş düştüğünü, kendilerinin 28 Mayıs-1 Haziran arasında 72 ülkeden 454 acenteyi Antalya’da ağırlamak için harekete geçtiklerini kaydeden International Mice&Wedding Genel Müdürü Necip Fuat Ersoy, şu ana kadar 48 ülkeden 300 acenteden dönüş aldıklarını söyledi.

48 ÜLKE KESİNLEŞTİ

Titanic Otellerinin ve Türk Hava Yolları’nın forumun sponsoru olduğunu söyleyen Ersoy, “Aspendos Antik Tiyatrosu’nda 1000 kişilik bir etkinlik yapacağız. Antalya Kaleiçi’nde de etkinlikler planlıyoruz. Tarihi dokusu, dar sokakları, eski evleri ile kültürel değerimiz Kaleiçi’nde eşsiz bir gece deneyimi yaşatmak için çalışmalarımız sürüyor. Böylece forum için gelen yöneticilere Antalya’ya yaşatmış olacağız.

Düğün organizasyonları için gidilen destinasyonda otel dışında neler yapılabildiği çok önemli değildir. Ancak kongre ve toplantı için yapılan organizasyonlarda otel dışında da alternatifler sunulursa büyük fark yaratılıyor. Amacımız gelenleri bu farklılıkları da göstermek” dedi.

AVRUPALI ÖNEMLİ

Dünyada MICE (toplantı, teşvik gezisi, kongre/konferans ve etkinlik) ve düğün organizasyonlarının 1 trilyon dolarlık pazar oluşturduğunu, Türkiye’nin düğün destinasyonu olarak bu pazardan 45 milyon dolarlık pay alabildiğini dile getiren Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü: “Tek düğün yapmak için 75 milyon dolar ödeyen Hintliler var. Bu organizasyonu yapan acente de Antalya’da olacak. Türkiye bu tip düğünleri çekebilecek altyapı ve kaliteye sahip. Dünyada bir tek Hint pazarı olmadığını da söylememiz gerekiyor. Örneğin Lübnanlılar Paris’te opera binasında düğün yapabiliyor. Nijerya’nın zengin kesimi yurtdışında düğün yapmayı tercih ediyor. Uçağında oteline, yemeklerinde eğlencelerine kadar her şey bir paket halinde sunuluyor. Bunlar çok büyük para bırakabilecek organizasyonlar. Bunların dışında şatafat istemeyen, sarı kumlar üzerinde beyaz sandalye ve masalarda, lezzetli yemekler düğün yapmak isteyen Avrupalılar var. Bunları da Türkiye’ye çekebiliriz.”

75 MİLYON DOLARLIK ACENTE DE GELİYOR

KONGRE, toplantı ve düğün gibi organizasyonlar sayesinde otellerin düşük doluluklarla geçen kış sezonunda çok daha fazla gelir elde edebileceğine dikkat çeken Necip Fuat Ersoy, “Düzenlediğimiz foruma Belçika’da faaliyet gösteren, yılda 40 uluslararası organizasyon, 3 bin toplantı düzenleyen firmanın yöneticisi de, Mauritius’tan oteller de geliyor. Dünyanın bu kadar ülkesinden şirketi Antalya’da topluyoruz. Bu yüzden başka ülkelerinden bu katılımcılarla bir arada olmak için para verip geliyorlar. Brezilya, Arjantin, Rusya ve İspanya gibi birçok ülkeden katılımcımız olacak. 75 milyon dolara Hint düğünü yapan acentenin yöneticisi de Antalya’daki foruma katılacak” dedi.