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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AFYONKARAHİSAR (İHA)
01.10.2018 - 13:10, Son Güncelleme:

Önce kendisi için üretti, talep gelince besihane kurdu

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Önce kendisi için üretti, talep gelince besihane kurdu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki çifti Tahir Kesgin (56), ilk önce kendisi için yetiştirmeye başladığı hindileri, gelen talep üzerine artırarak evinin bitişiğindeki besihanede organik üretim yapmaya başladı

İSTASYON Mahallesi'ndeki evinin bitişiğindeki besihanede yaklaşık 7 ay önce hindi civcivlerini alan Kesgin, arpa, buğday ve mısırla beslediği hayvanları, yaylım yöntemiyle yetiştiriyor.

Bu yıl beslediği hindileri Antalya'daki ve Sandıklı’daki termal otellere satmaya hazırlanan Kesgin, talep olması durumunda öncelikle ilçedeki müşterilere de satış yapacağını söyledi. Hindi yetiştiricisi Kesgin, “Hindilerin kilogramını 20 liradan satıyorum.

Daha önceden yemek için hazır tavuklardan alıyorduk. Kendi yetiştirdiğimiz gibi hiç tat alamıyorduk. Kendimiz yemek için hindi yetiştirdim. Sonra birkaç arkadaşa verdim. O arkadaşlar 'bunları çoğalt biz de alalım' dediler. Hindi yetiştirmek bizim aklımıza oradan geldi. Bir önceki sene 300 tane yetiştirdik. Geçen yıl biraz çoğalttık, 750 tane falan oldu. Bu yıl yine eski müşterilerimiz isteyince yine yaptık.

Önce kendisi için üretti, talep gelince besihane kurdu

Geçen yıl Antalya’da ki otellere verdik. Sandıklı kaplıcalardaki otellere verdik. Afyon’dan çok müşterim vardı. Onlar aldı. Çoğunluğunu yine Sandıklı halkı tüketti. Organik olarak yetiştiriyoruz. Fenni yem yok. Besihanemin dibinde yonca yetiştiriyorum. Orda yaylım yöntemi ile sonra boşalan tarlarda yaylım yöntemi ile yetiştiriyorum. Hiç iğne, ilaç kullanmıyoruz. Yem olarak arpa, buğday ve mısır veriyoruz” dedi.
 

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