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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
28.07.2018 - 00:19, Son Güncelleme:

Önce Facebook şimdi Twitter: Çakıldılar

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Önce Facebook şimdi Twitter: Çakıldılar

ABD merkezli sosyal paylaşım devi Twitter'ın hisseleri bugün yüzde 20'nin üzerinde düşüş kaydederken, şirketin piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolar azaldı. Diğer bir sosyal paylaşım sitesi Facebook'un da piyasa değeri dün yüzde 20'ye yakın kayıpla 122 milyar dolar erimişti.

New York borsasında perşembe gününü 42,95 dolardan kapatan Twitter hisseleri, cuma günü yüzde 20,5 azalışla 34,12 dolardan haftayı tamamladı.
Böylece, Twitter'ın piyasa değeri 33,29 milyar dolardan 26,45 milyar dolara gerileyerek, 6 milyar 840 milyon dolarlık düşüş gösterdi.

Twitter'ın hisselerindeki sert düşüş, şirketin cuma günü açıklanan bilançosunda aylık kullanıcı sayısının azaldığını göstermesinin ardından gerçekleşti.

KULLANICI SAYISI 1 MİLYON AZALDI

Twitter'ın cuma sabahı açıklanan bilançosuna göre, geçen yılın ikinci çeyreğinde 116,5 milyon dolar zarar eden şirket, bu yılın aynı döneminde 100 milyon dolar net kar yakaladı.
Ayrıca, firmanın geliri bu yılın nisan-haziran döneminde, geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 24 artışla 711 milyon dolara yükseldi. Twitter, geçen yılın ikinci çeyreğinde 574 milyon dolar gelir elde etmişti.

Ancak, bilanço verileri, Twitter'ın bu yılın ilk çeyreğinde dünya genelinde 336 milyon olan aylık ortalama kullanıcı sayısının, yılın ikinci çeyreğinde 1 milyon düşüşle 335 milyona gerilediğini gösterdi.

Bu düşüş ABD'den gelirken, ülkedeki aylık ortalama kullanıcı sayısı söz konusu dönemde 69 milyondan 68 milyona geriledi.

DÜN FACEBOOK ÇAKILDI

ABD'li sosyal paylaşım devi Facebook'un hisseleri dün yüzde 20'ye yakın düşüş kaydederken, şirketin piyasa değerinden 122 milyar dolar eksilmişti. Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in serveti de bu süre içerisinde yaklaşık 16 milyar dolar azalarak 67 milyar dolara gerilemişti. 

Facebook çakıldı Piyasa değerinden 122 milyar dolar silindi
Facebook çakıldı! Piyasa değerinden 122 milyar dolar silindi
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