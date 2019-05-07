Önce emniyet ve iş güvenliği
Total Oil Türkiye, Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nü genel merkezi, tesisleri ve istasyonlarında birimlerinde aynı anda düzenlediği etkinliklerle kutladı.
Ayrıca emniyetli çalışma düzenini sağlayıp, iş faaliyetlerinin daha güvenli bir şekilde sürdürülmesine dikkat çekmek amacıyla iş birimlerinde çeşitli etkinlikler düzenledi. TOTAL Oil Türkiye Lojistik Direktörü Yaşar Taşkıran, “Emniyet ve iş güvenliği kültürü TOTAL için her zaman en önemli konu olmuştur. TOTAL’in emniyet ve iş güvenliğine dair her zaman altını çizdiği ve kurum olarak benimsediği 12 altın kuralı vardır. Bu kurallar tüm dünya genelinde gerçekleşen iş kazalarından edinilen tecrübelerle oluşturulmuş kurallardır. Yüksek riskli durumlardan, kapalı alanlarda çalışmaya, kişisel koruyucu ekipmandan, yüksekte çalışmaya kadar birbirinden farklı risklerin ön görülerek etkin yönetilmesini sağlayan bu 12 altın kuralı uygulayabildiğimiz sürece iş kazalarının önüne geçilecektir” dedi. TOTAL Oil Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Egesel ise, “Bu emniyet farkındalığını hep beraber yaşamazsak iş kazalarına dikkat çekemeyiz. Bugün emniyet kültürüne dikkat çekmekle kalmadık, aynı zamanda tesislerimizde ve istasyonlarımızda yıl boyunca bu kültürü yaşatan çalışanlarımıza ödül ve plaketler verdik. İş kazası yaşamayan tesislerimizi ve bu tesislerde emniyet ve iş güvenliğine katkı sağlayarak öne çıkan iş arkadaşlarımızı, her sene olduğu gibi onurlandırdık” şeklinde konuştu.
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