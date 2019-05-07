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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
07.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Önce emniyet ve iş güvenliği

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Önce emniyet ve iş güvenliği

Total Oil Türkiye, Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nü genel merkezi, tesisleri ve istasyonlarında birimlerinde aynı anda düzenlediği etkinliklerle kutladı.

Ayrıca emniyetli çalışma düzenini sağlayıp, iş faaliyetlerinin daha güvenli bir şekilde sürdürülmesine dikkat çekmek amacıyla iş birimlerinde çeşitli etkinlikler düzenledi. TOTAL Oil Türkiye Lojistik Direktörü Yaşar Taşkıran, “Emniyet ve iş güvenliği kültürü TOTAL için her zaman en önemli konu olmuştur. TOTAL’in emniyet ve iş güvenliğine dair her zaman altını çizdiği ve kurum olarak benimsediği 12 altın kuralı vardır. Bu kurallar tüm dünya genelinde gerçekleşen iş kazalarından edinilen tecrübelerle oluşturulmuş kurallardır. Yüksek riskli durumlardan, kapalı alanlarda çalışmaya, kişisel koruyucu ekipmandan, yüksekte çalışmaya kadar birbirinden farklı risklerin ön görülerek etkin yönetilmesini sağlayan bu 12 altın kuralı uygulayabildiğimiz sürece iş kazalarının önüne geçilecektir” dedi. TOTAL Oil Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Egesel ise, “Bu emniyet farkındalığını hep beraber yaşamazsak iş kazalarına dikkat çekemeyiz. Bugün emniyet kültürüne dikkat çekmekle kalmadık, aynı zamanda tesislerimizde ve istasyonlarımızda yıl boyunca bu kültürü yaşatan çalışanlarımıza ödül ve plaketler verdik. İş kazası yaşamayan tesislerimizi ve bu tesislerde emniyet ve iş güvenliğine katkı sağlayarak öne çıkan iş arkadaşlarımızı, her sene olduğu gibi onurlandırdık” şeklinde konuştu.

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