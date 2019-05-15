Önce cep şimdi laptop katlandı
Akıllı telefonlardaki katlanan ekran trendine dizüstü (laptop) modelleri de ayak uydurdu.
Lenovo’nun önceki gün ABD’de düzenlediği etkinlikle tanıttığı ‘ThinkPad X1’ adındaki modelde, 13.3 inç 2K çözünürlükte esnek OLED ekran yer alıyor. Katlandığında modelin ekran boyutu katlandığında yarıya düşüyor. Bu sayede model, geleneksel dizüstü bilgisayar modellerine göre kolaylıkla taşınabiliyor. ThinkPad X1, yarım açıldığında dikey olarak tutuluyor ve ekranın altından bir klavye çıkıyor. Yani laptop gibi kullanılabiliyor. Tam açıldığında ise model tamamen tablete dönüşüyor. Model, gücünü Intel işlemcilerden alıyor. En dikkat çekici yanı ise Windows işletim sisteminin tam deneyi sunabilmesi. Bu da kullanıcıların geleneksel laptop modellerinde yapabildiklerini eksiksiz bir şekilde ThinkPad X1’de de gerçekleştireceği anlamına geliyor. Model, şimdilik prototip aşamasında. 2020 yılında satışa çıkacağı belirtilen yeni model, dijital kalem (stylus) desteğine de sahip. Kısacası akıllı telefonlarda olduğu gibi bilgisayar alanında da katlanan ekranların bir devrim yaratacağına kesin gözüyle bakabiliriz.
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