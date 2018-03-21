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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
21.03.2018 - 21:50, Son Güncelleme:

Önce CEO sonra şirket

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Önce CEO sonra şirket

Sanayi Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilde teknik ve mali analiz çalışmasının bitmek üzere olduğunu belirterek, “Bu ay CEO atayacağız, şirket kurma aşamasını da gelecek ay tamamlayacağız” dedi.

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü,  Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) 44. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, yerli otomobilde gelinen son noktaya ilişkin açıklamalar yaptı. Özlü, “Yerli otomobilde teknik ve mali analiz çalışması bitmek üzere. Bir CEO ataması yapacağız. Bir de şirket kuracağız. CEO atamasını bu ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Şirket kurma aşamasını da gelecek ay tamamlamayı planlıyoruz” dedi. Faruk Özlü, Türkiye’nin artık otomobil üretimi ve ihracatında acemi bir ülke olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

18 SANİYEDE 1 ARAÇ

“Otomobilde acemi değiliz, tam aksine ustayız. Bu cümleyi boş yere söylemiyorum. 2017 yılında 2016’ya göre yüzde 20 artışla 1 milyon 143 bin adet otomobil ürettik. 18 saniyede bir araç üretmek büyük bir başarıdır. Ürettiğimiz otomobillerin yüzde 80’ini de ihraç ediyoruz. Bunlar övünülecek rakamlar. Bunlar 50 yılı aşkın otomobil tecrübemiz sonucu ortaya çıkan rakamlardır. Daha önceleri sadece iç pazara yönelik araç üretilirken, şimdi ihracata yönelik araç üretiyoruz. Bu yapısal değişimin sonucu olarak hem ana hem yan sanayimizde küresel ölçekte rekabet gücü olan bir Türk otomotiv sanayi ortaya çıkmıştır.”

Özlü, otomotiv sanayisinin sadece ihracatın değil teknolojinin de lideri konumunda olduğunu belirterek, halihazırda yan sanayisi ile birlikte 124 adet otomotiv Ar-Ge ve tasarım merkezinin bulunduğu bilgisini verdi. Özlü, “Ar-Ge ve tasarımın en yoğun biçimde hayat bulduğu sektörlerin başında otomotiv geliyor. Hangi sektörde olursak olalım, Ar-Ge’den ve tasarımdan kaçamayız. Biz, sadece otomotivde değil, sanayimizin her sektörünün Ar-Ge, inovasyon ve tasarımla büyümesini istiyoruz. Çünkü, yoğun küresel rekabet ortamında Ar-Ge ve tasarımla mesafe alabiliriz. Bu nedenle başta otomotiv yan sanayisi olmak üzere, bütün sanayi sektörlerimizden Ar-Ge’yi baş tacı yapmalarını bekliyoruz. Ar-Ge ve tasarıma yapılan yatırımın, külfet değil nimet olduğunu, bütün firmalarımızın bilmesini istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

2 KATI CİRO İSTİYORUZ

Türk sanayisinin dinamolarından biri olan otomotiv sektöründen beklentilerinin büyük olduğunu aktaran Özlü, şunları kaydetti: “Sizlerin sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini karşılamak için elimizdeki bütün imkanları kullanmaya hazırız. OSD’nin eski başkanı Kudret Bey başarılı hizmetlerde bulundu, kendisine teşekkür ediyoruz. Yeni Başkan Haydar Yenigün’den de beklentilerimiz olacak. Otomotiv sanayisi sektör ciromuzun 2 katına çıkarılmasını arzu ediyoruz. Yeni başkanımızın da özellikle bu yönde çalışmalar yapmasını, yeni raporlar ve fikirlerle ortaya çıkmasını bekliyoruz. Yani otomotiv sanayisi sektörümüzün cirosunun 2 katına çıkarılması için biz neler yapmalıyız ki siz Ford Otosan’ın yanına bir Ford Otosan daha koyun, Hyundai Assan’ın yanına bir Hyundai Assan daha koyun, Tofaş’ın yanına bir Tofaş daha koyun. Bunun için devletten, hükümetten ne beklediğinizi bize açıkça söyleyin. Yani arazi mi istiyorsunuz, üretim yeri mi istiyorsunuz, ilave teşvikler mi istiyorsunuz, veya sermaye mi istiyorsunuz. Ne istiyorsanız bunları bize söyleyin. Biz bunları çalışacağız.”

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