Ona çeyrek altın diyorlar! Kilosu 130 TL'den satılıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
İHA
11.08.2018 - 10:52, Son Güncelleme:

Ona çeyrek altın diyorlar! Kilosu 130 TL'den satılıyor

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Ona çeyrek altın diyorlar! Kilosu 130 TL'den satılıyor

Amasya'nın Taşova ilçesinde üretilen çiçek bamyası uzun süre muhafaza edilmesi ve parasal değerini hiç kaybetmemesi nedeniyle yöre halkı tarafından ‘çeyrek altın’ olarak adlandırılıyor.

Bölgede nisan ayında ekilip haziran ayından itibaren sabah erken saatlerde çiçeğiyle birlikte toplanmaya başlanan minik bamyalar iğne yardımıyla tek tek ipe dizilerek kurumaya bırakılıyor. Geçmiş yıllarda fiyatı altın fiyatlarıyla yarışan ve bu yıl da coğrafi işaret alan çiçek bamyasının kurumuş halinin kilosu 130 liraya kadar satılabiliyor.

Ona çeyrek altın diyorlar Kilosu 130 TLden satılıyor

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, bamyanın çiçeğinin renginin sarı olması ve istenilen an paraya çevrilmesinden dolayı çeyrek altına benzetildiğini söyledi.

Ona çeyrek altın diyorlar Kilosu 130 TLden satılıyor

Çeyrek altın’ ifadesinin bilinçli kullanıldığını anlatan Başkan Öztürk, "Kuru tüketilen bir ürün olması dolayısıyla yıllarca uygun ortamlarda korunabilmekte, köylünün de her zaman çeyrek altın gibi istediği an paraya çevirebileceği değerdedir" diye konuştu.

Ona çeyrek altın diyorlar Kilosu 130 TLden satılıyor

Öztürk, besin değeri yüksek olmasının yanı sıra çiçeğinin de alternatif tıpta kullanıldığı bamyanın en fazla toplu yemek ve düğünlerde kullanıldığı Konya’ya gönderildiğini anlattı.

Ona çeyrek altın diyorlar Kilosu 130 TLden satılıyor

Bamya üretiminin yoğun olduğu köylerin başında gelen Çaydibi köyünden Muharrem Hancı da, "Bamyamız ne zaman satılsa alıcısı vardır. Mesela akşamları kuyumcu kapalı olur. Ama bamyayı herkes alır. Satıcıya akşam saat 10’da da olsa verirsin. paranı alırsın. Ama kuyumcuyu bulamazsın. Yani köylü için bamya altından daha kıymetlidir" diye konuştu.

 

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