Ömür boyu elektrik faturası ödemeye son verecekler!

Yaklaşık bir yıl önce Seferihisar Yenilenebilir Enerji Kooperatifinin (SEYEKO) kurulmasıyla başlanılan süreç, halkı bilgilendirme ve ortaklık ön kayıtlarının alınmaya başlamasıyla devam etti. Geçen Perşembe günü Belediye Düğün Salonu'nda yapılan bilgilendirme ve kayıt toplantısı, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Toplantıda Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, SEYEKO Başkan Yardımcısı Umur Ozanoğlulları ve Yönetim Kurulu Üyesi Adil Alper Coşkun konuşma ve sunumlarıyla proje hakkında bilgiler verdi. İlk olarak Seferihisar Belediyesi tarafından Ulamış Köyü'nde kooperatife kiralanan arazide kurulacak güneş tarlasında temiz enerji üretimi başlayacak.

SEYEKO Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kooperatife ortak olacak ilk 50 kişi, ömür boyu 100 Liralık elektrik faturasını artık ödemeyecek, ayrıca kooperatif gelirlerine ortak olacak. Üstelik kooperatif ortaklığını miras yoluyla aktarabilecek. Bundan sonraki projelerde öncelikli ortak olacak. Kooperatifimiz sayesinde halkımızın sahibi olduğu bir yatırım ile yerel kaynaklar kullanılarak elektrik üretilecek. Kooperatifçilik ile yerelde kalkınmanın önünü açacak bu girişim ile Türkiye’de örnek bir model oluşturulacak.



BELEDİYEDEN TAM DESTEK

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer; "SEYEKO Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarım dağları delen Ferhat gibi mücadele verdiler. Birçok yasal mevzuatla ilgili sıkıntıları aşmak kolay olmadı. Kendi şahsi menfaatleri için bu projeyi yapmış olsalar, çoktan hayata geçirirlerdi. Ama Seferihisar’a ve kooperatifçiliğe olan inançları nedeniyle birçok sorunla boğuştular. Sonunda başardık.







Artık temiz enerji üreteceğiz ve kooperatif ortakları bu işten para kazanacak. Belediye olarak tüm gücümüzle kooperatifimizin arkasında olacağız. Vatandaşlarımız bilmeli ki koydukları paranın karşılığını fazlasıyla alacaklar. Özel firmalar, parası olanlar bu işi yapıyor ve daha çok para kazanıyor. Bu benim içime sinmiyor. Biz de Belediye ve Kooperatif ortaklığıyla bir güneş enerjisi santrali kurabilir ve hem vatandaşlarımıza para kazandırır hem de temiz enerji üretebiliriz. Biz enerji cennetinde yaşıyoruz. Yapılan ölçümlere göre Türkiye'nin yıllık enerji ihtiyacının 10 katını sadece güneşten karşılamak mümkün. Biz bunu başaracağız ve yine Türkiye'ye örnek olacağız" şeklinde konuştu.

YOĞUN İLGİ

SEYEKO Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada kooperatife vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ve şu anda ortaklık için ön kayıt aldıklarını belirttiler. Kooperatif ayrıca web sitesi vasıtasıyla da ön kayıt alıyor. Temsilciler, bu sürecinin tamamlanmasının ardından çağrı mektubu başvurusu yapacaklarını bildirdiler. Sonrasında ise, ihale, yapım ve onay süreci gibi aşamalar bekliyor kooperatifi. Halktan gelen yoğun ilgiden memnun olan yönetim kurulu üyeleri ön kayıt sürecini beklediklerinden daha erken tamamlayabileceklerini düşünüyorlar.Günden güne artan başvurular ile enerji kooperatifi girişimi ilk düzlüğe hızlı girdi. Görünüşe göre çevreci enerjiden elektrik üretmek isteyen vatandaşların bu kooperatife ortak olmak için elini çabuk tutması gerekecek.





