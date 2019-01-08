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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
08.01.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Ömrünü tamamlamış bir milyon ton lastik geri kazanıldı

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Ömrünü tamamlamış bir milyon ton lastik geri kazanıldı

LASDER Genel Sekreteri Erdal Kurt: " 2007 yılından beri 1 milyon ton ömrünü tamamlamış lastiği geri kazandırdık. Geçen yıl da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın üyeleri için belirlediği 2018 yılı ÖTL geri kazanım kotasını yüzde 100 olarak gerçekleştirerek sıfır atık projesine katkı sağladık." açıklamalarında bulundu.

LASTİK Sanayicileri Derneği (LASDER), kurulduğu 2007 yılından bugüne kadar bir milyon ton ömrünü tamamlamış lastiği (ÖTL) geri kazandırmayı başardı.

LASDER tarafından yapılana açıklamada, ömrünü tamamlamış lastiklerin toplatılması, taşıtılması ve uygun yöntemlerle geri kazandırılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak projeler yürütüyor. 

Bu konuda tek yetkilendirilmiş kurum olan LASDER, çevre ve ÖTL mevzuatına uygun şekilde ömrünü tamamlamış lastikleri toplatmak ve geri kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürmekte. 

Yasal mevzuat gereği 1,6 mm diş derinliğinin altına düşen ÖTL'lerin granül, piroliz ve ek yakıt olarak geri dönüştürülmesini sağlayıp, sürdürülebilir çevreye katkı sağlayan LASDER, ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor. 

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan LASDER Genel Sekreteri Erdal Kurt, derneğin kurulduğu yıldan bugüne kadar özverili çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu çalışmalarımız sonucunda 2007 yılından beri 1 milyon ton ömrünü tamamlamış lastiği geri kazandırdık. Geçen yıl da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın üyeleri için belirlediği 2018 yılı ÖTL geri kazanım kotasını yüzde 100 olarak gerçekleştirerek sıfır atık projesine katkı sağladık." ifadelerini kullandı. 

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