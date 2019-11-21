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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.11.2019 - 07:34, Son Güncelleme:

Omnibus hesaplarla ilgili hukuki altyapı tamamlandı

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Omnibus hesaplarla ilgili hukuki altyapı tamamlandı

Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Ekrem Arıkan "Omnibus hesaplar sayesinde TL cinsinden ihraç edilen DİBS’ler yabancı merkezi saklama kuruluşlarının sağladıkları teminat hizmetlerinde kullanılabilecek" dedi.

Yabancı merkezi saklama kuruluşlarının müşterileri için Türkiye'de ayrı ayrı hesap açmak yerine tek bir omnibus havuz hesabı açabilmesine yönelik hukuki altyapı tamamlandı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu açıklamasına göre, Omnibus hesaplara imkan sağlayan tebliğin haziran ayında yürürlüğe girmesinin ardından bu hesaplara ilişkin vergi tevkifat ve bildirim esaslarını belirleyen tebliğ de 20 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yabancı merkezi saklama kuruluşları, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda tek bir havuz hesabı (omnibus hesap) açarak Türk devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ile ilgili işlemlerini bu hesap üzerinden gerçekleştirecek. Kuruluşların bu hesaplardan gerçekleştirdikleri işlemlerde tevkifat ve bildirim zorunluluğu bulunmayacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Ekrem Arıkan, hukuki altyapının tamamlanmasıyla birlikte gelecek dönemde yabancı merkezi saklama kuruluşlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda omnibus hesap açma başvurusunda bulunmasını beklediklerini belirtti.

Omnibus hesaplar ile yabancı yatırımcıların DİBS’lere doğrudan erişiminin kolaylaşacağını aktaran Arıkan, "Omnibus hesaplar sayesinde TL cinsinden ihraç edilen DİBS’ler yabancı merkezi saklama kuruluşlarının sağladıkları teminat hizmetlerinde kullanılabilecek. Böylelikle Borsa İstanbul Borçlanma Piyasası’nda işlem hacmi ve likiditenin artırılmasını hedefliyoruz. Bununla birlikte Merkezi Kayıt Kuruluşu ile yabancı merkezi saklama kuruluşları arasında kurulacak hesap ilişkisiyle sermaye piyasalarımızın uluslararası piyasalarla entegrasyonu gelişecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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