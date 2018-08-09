Ömer Coşkun'un eşi ve kızı mirasını istemedi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
09.08.2018 - 08:41, Son Güncelleme:

Ömer Coşkun'un eşi ve kızı mirasını istemedi

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Ömer Coşkun'un eşi ve kızı mirasını istemedi

Geçen yıl böbrek yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Dr. Ömer Coşkun’dan (48) geriye kalan ‘miras’, tartışma konusu oldu. Coşkun’un eşi ve bir kızı mahkemeden reddi miras kararı alırken, diğer bir kızı babasının yasal mirasçısı olduğu yönünde karar aldı. Coşkun’un eşi ve kızının reddi miras talep etmelerinin gerisinde ise, Coşkun'dan geride kalan yüklü borç, şirketlerin içinin boşaltılması ve hukuki ihtilaflar yer aldı. Coşkun’un başka kişiler üzerinde kurduğu şirketlerin içinin ise boşaltıldığı, milyon liralık malın yağmalandığı öne sürülüyor.

ÖLÜMÜNDEN 1 AY SONRA

SAHİBİ olduğu ve uydu üzerinde yayın yapan TV kanalları üzerinden bitkisel ilaçların satışı ile adından söz ettiren Dr. Coşkun geçen yıl 26 Şubat günü vefat etti. Coşkun’dan geriye, kendisi ile birlikte şirketlerinde çalışan, eşi Mine Coşkun (47) ile iki kızı kaldı. Coşkun’un vefatından bir ay sonra, 27 Mart günü, eşi Mine ve kızı Fatma Nur Coşkun (26), reddi miras talebi ile Bakırköy 1. Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açtı. Anne-kızı, Ömer Coşkun’dan geriye kalan mirası kayıtsız şartsız reddettiklerini belirtti. Mahkeme 13 Nisan günü, anne-kızın davasını kabul ederek Ömer Coşkun’dan kalan mirası reddettiklerini hüküm altına aldı. Bu karar bir gün sonra kesinleşti.

KIZI: ‘BABAMIN MİRASINI KABUL EDİYORUM’

Coşkun’un ikinci kızı Sümeyra Coşkun (25) ise, annesi ve kardeşi için verilen reddi miras kararının kesinleştiği gün Bakırköy 5. Sulh Hukuk Mahkemesine başvurdu. Sümeyra Coşkun, babasının yasal mirasçısı olduğunun tespitini talep etti. Mahkeme, dava başvurusundan 1 hafta sonra karar verdi. Mahkeme, Ömer Coşkun’dan geriye kalan mirasın 1 olarak kabul edildiğini bu payın da kızı Sümeyra Coşkun’a ait olduğuna hükmetti. Coşkun, yasal mirasçılık belgesini aldı.

Ömer Coşkunun eşi ve kızı mirasını istemedi

Kızı Fatma Nur, eşi Mine ile ikinci kızı Sümeyra Coşkun, geçen yılki cenaze törenine katıldı.

MİLYONLARCA LİRALIK BORÇ

Mine Coşkun ve kızının reddi miras talebinde bulunmasının gerisinde ise, geride kalan yüklü borç, batık haldeki şirketler, ve devam eden hukuki ihtilafların olduğu öğrenildi. Coşkun’un yayın yapan televizyonları ve kontrolündeki şirketlerin kamuya yüklü miktarda borcu olduğu belirlendi. Rakam kesin olmamakla birlikte, borç miktarı 20 milyon lirayı aşıyor. Ömer Coşkun adına kayıtlı gayrimenkullerin ise 2 milyon TL değerinde olduğu belirtiliyor. Söz konusu gayrimenkuller ise vefatından sonra satılarak tedavi masrafları karşılandı ve bazı borçları kapatıldı.

‘DEPOLAR YAĞMALANDI’

Ömer Coşkun’un vefatı sonrası, sahibi olduğu şirketlerin depolarındaki ürünler, 30 kadar araç ve TV şirketlerindeki ekipmanların ise yağmalandığı öne sürülüyor. Söz konusu malların, Ömer Coşkun’un yanında çalışan kişilerin kurduğu şirketlere aktarıldığı iddia edildi. Bu konuda, savcılığa sunulan savunma dilekçesine göre, dolandırıcılık yapmakla suçlanan isimler arasında Abdullah D., Mustafa E. yer aldı.

MUHASEBECİSİ DAVA AÇTI

Öte yandan, Coşkun’un hayatta olduğu süreçte şirketlerinde muhasebeci olarak çalışan Yakup G.’nin savcılık başvurusu sonrası Mine Coşkun hakkında, ‘Hizmet nedeni ile güveni kötüye kullanma’ suçundan dava açıldı. Dava dosyasına göre Coşkun, G.’nin yetkilisi olduğu şirketin banka hesabına gelen 2.3 milyon lirayı çekmesine karşın muhasebeye teslim etmediği öne sürülüyor.

BENİ VE KIZLARIMI TEHDİT EDİYORLAR

Mine Coşkun ise, hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek davacı olan ve tanık olarak gösterilen kişilerden bazılarını, sahibi oldukları şirketlerin çalışanı olduklarını belirterek “Haksız ve hukuka aykırı menfaat temin etmek istiyorlar” dedi. Coşkun ayrıca, eşinin vefatı sonrası kızları ve kendisinin bu kişilerin tehditlerine maruz kaldıklarını öne sürdü. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması Aralık ayı başında yapılacak.

Ömer Coşkunun ardından ortalık karıştı... Tam 60 milyon lira borç
Ömer Coşkun'un ardından ortalık karıştı... Tam 60 milyon lira borç
Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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