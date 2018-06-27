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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerEkonomi HaberleriÖmer Coşkun'un ardından ortalık karıştı... Tam 60 milyon lira borç
GeriEkonomi Ömer Coşkun'un ardından ortalık karıştı... Tam 60 milyon lira borç
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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE- Özel HABER
27.06.2018 - 08:10, Son Güncelleme:

Ömer Coşkun'un ardından ortalık karıştı... Tam 60 milyon lira borç

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Ömer Coşkun'un ardından ortalık karıştı... Tam 60 milyon lira borç

Uydu üzerinden yayın yaptığı televizyon kanallarında, bir dizi hastalığı iyileştirdiğini iddia ettiği bitkisel ilaçların satışıyla tanınan ve böbrek yetmezliğinden hayatını kaybeden Dr. Ömer Coşkun’dan (47) geriye kalan 60 milyon lirayı aşkın borç dava konusu oldu. Büyük bölümü, RTÜK’ün kestiği cezalardan oluşan borç, Coşkun’un eşi ve çocukları ile eski ortağının karşı karşıya gelmesine neden oldu.

Geçen yıl Şubat ayında vefat eden Dr. Ömer Coşkun’dan geriye, milyonlarca liralık mal varlığının yanı sıra yüklü miktarda borç olduğu da ortaya çıktı. Coşkun’un vefatı sonrası, geride kalan şirketleri ve mal varlığı eşi Mine ile iki kızına kaldı. Yurtdışında da bir dizi gayrimenkulü bulunan Coşkun’dan geriye 60 milyon lirayı aşkın bir borcun da kaldığı belirlendi.

YÜKLÜ BİR BORÇ KALDI

Uydu üzerinde yayın yayan ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bir çok kez yayın durdurma kararı verdiği kanallar için kesilen cezalar yüklü bir fatura olarak ortada kaldı. Coşkun’un ölümü sonrası, kurduğu televizyon kanallarından 2’si, eşi Mine Coşkun ile kızı Sümeyra Coşkun’un yönetiminde.

ESKİ ORTAĞI, EŞİ İLE DAVALIK

Ödenmesi gereken yüklü borç nedeni ile, eski ortağı, aynı zamanda genel müdürü olarak da görev yapan Mustafa Evgin ile Coşkun’un eşi ve çocuklarının davalık oldukları anlaşıldı. Açılan dava dosyalarına göre, söz konusu borç nedeni ile taraflar karşılıklı suçlamalarda bulunuyor. Evgin’in, Coşkun ailesine karşı açtığı bir dizi davada, tapu iptal taleplerinin yanı sıra alacak talepleri de bulunuyor.

YURTDIŞINDA DA GAYRİMENKULLERİ VAR

İstanbul’da bir dizi gayrimenkulü bulunan Coşkun’un, yurtdışında da gayrimenkul yatırımın olduğu anlaşıldı.

Hastaları tedavi etmek için hazırladığı ilaçları piyasaya süren Coşkun'un doçentliği, yabancı dil evraklarında sahtecilik gerekçesiyle elinden alınmıştı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı daha önce kamuoyunda "Dr. Ömer Coşkun ürünleri" olarak bilinen ve takviye edici gıda niteliğindeki ürünler olmasına rağmen ilaç gibi tanıtılan ürünlerin, çeşitli mecralarda yayınlanan reklamları mercek altına alınmıştı. 

RTÜK'TEN, YAYIN DURDURMA CEZASI

Ömer Coşkun’un eşi Mine Coşkun’un yönetim kurulu bakanı olduğu ANC Radyo ve Televizyon İletişim Reklamcılık Yayıncılık AŞ (ANC TV) için RTÜK’ün geçen Ekim ayında, satışını yaptıkları şampuan nedeni ile yayın durdurma cezası vermişti.

 

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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