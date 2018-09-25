Ombudsman’a kredi kartı şikâyeti
Noterlerde sadece nakitle işlem yapılması ve vatandaşların cebini yakan sıfır araçların servis bakımlarında işçilik ücretleri ombusdmana şikayet edildi.
Bir vatandaş noterlerde sadece nakit para ile işlem yapılmasının büyük sıkıntı yarattığını ve düzeltilmesini talep etti. Kamu Denetçiliği Kurumu’nın (KDK) bu konuyu da incelemeye aldığı kaydedildi. Araçlarını, garanti süresince yetkili servise bakıma götüren vatandaşlar, periyodik bakımlarda işçilik ücreti alınmasını da adaletsiz bularak, Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) şikâyet ettiler. Vatandaşın şikayetlerini incelen KDK başvuruları incelemeye aldı. Yetkili servis bakımında arıza dışı işlemler için işçilik ücreti alınmasına karşı bir vatandaş önce Ticaret Bakanlığı’na yazılı şikâyette bulundu. Mevzuatta işçilik ücreti alınmayacağına ilişkin bir düzenleme olmadığı için şikâyet dilekçesi reddedilen başvurucu son çare olarak KDK’ya başvurdu. Başvurucu vatandaş, servislerde yapılan periyodik bakımlarda işçilik ücreti alınmaması için gerekli düzenlemelerin ilgili kurumlarca yapılması talebini KDK’ya taşıdı. KDK’ya yapılan şikayette, başvurucu vatandaş sıfır aldığı aracın periyodik bakımında işçilik ücreti talep edildiğini ve bunun hukuksuz olduğunu iddia etti. Sıfır araçların garantisinin devam etmesi için bakımlarının yetkili serviste yapılmasının şart koşulduğunu vurgulayan başvurucu, eğer bu şart olmasa birçok farklı yerde işçilik ücreti alınmadan periyodik bakım yaptırabileceğini belirtti.
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