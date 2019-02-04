Ölümsüzlük yarışı

TÜM dünyada güvenli otomobil denilince akla ilk gelen markaların başında yer alan İsveçli Volvo, 2013 yılında çok radikal bir söz vererek, “2020 yılından itibaren hiçbir Volvo kullanıcısı ölmeyecek” açıklaması yapmıştı. İsveçli marka bu doğrultuda 2020 yılında hiç kimsenin ciddi bir şekilde yaralanmayacağı ya da hayatını kaybetmeyeceği otomobiller oluşturma vizyonu için basamakları hızla tırmanıyor. Yani sizi içinde ölümsüz yapacak Volvo modellerinin öncüleri hızla yollardaki yerini almaya başladı. 2020’den itibaren devreye girecek yeni modellerle ölümsüzlük vaat eden Volvo, bu sözüne yeni nesil güvenlik teknolojileriyle ulaşacak. İşte Volvo’nun bu radikal çıkışının ardından Alman lüks otomobil devi Mercedes de benzer bir açıklama yaparak gelecekte kaza yapmayan otomobiller geliştireceğini açıkladı. Temel DNA’sı güvenlik olan Alman markanın nihai hedefinin trafikte sıfır kaza olduğu açıklanırken, bu özelliklere sahip otomobillerin tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği ise açıklanmadı.

DENEYSEL KONSEPT

Mercedes, çok uzun yıllardır Deneysel Güvenlik Aracı (ESV-Experimental Safety Vehicle) olarak adlandırdığı özel araç çalışmalarının son ürünü olan ‘ESF’ isimli konsept modelini bu yıl içinde tanıtacak. Uzun süredir bu araç üzerinde çalışan Alman marka, üstün teknolojik özellikleri sayesinde otomobilin “kaza yapmayacağını” hatta yapamayacağını öne sürüyor. Mercedes Benz’in Ar-Ge Direktörü Ola Kallenius ocak ayında Las Vegas CES fuarında yaptığı açıklamada, “Otonom sürüş ve karmaşık sürücü asistanları gibi özellikler trafik kazalarını düşüren önemli donanımlar. Çünkü baktığınız zaman trafik kazalarının neredeyse tamamı insan hatasından dolayı meydana geliyor. Yeni ESF’deki sistemlerin çoğu üretime neredeyse hazır ve gelecek modellerimizde sunulabilirler” yorumunu yaptı.

Bağlanılabilir yapay zekanın (AI) güvenlik alanında çok büyük bir atılım olduğuna inanan Kallenius, yeni ESF konseptinin sürüş esnasında veri toplayıp bu doneleri merkezi bir sunucuyla paylaşabileceğini de belirtiyor. Böylece yapay zeka sürüş destek sistemlerini daha iyi kullanmayı öğrenecek. Konsept modelde yolcu koruma adına bir dizi ekstra güvenlik önlemi de mevcut. Yani kaza durumunda yaralanmalar minimuma indirilecek. Kallenius’un, “Bu yıl ortası gibi geleceğin güvenlik sistemlerini gösterebileceğimiz bir etkinlik yapacağız” açıklamasını yapması 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda konseptin sergilenebileceğine işaret ediyor. Mercedes ESF konseptini bu yıl tanıtmaya hazırlansa da, konseptteki teknolojilerin ne zaman seri üretime geçirileceğini söylemek zor. Bu yenilikler ilk önce S-Serisi ve E-Serisi sedan gibi lüks otomobillerde karşımıza çıkabilir.

VAATLERİMİZİN İLERİSİNDEYİZ

Volvo Türkiye Genel Müdürü Sabri Sözen, 3 ana başlığın otomobil dünyasının geleceğini şekillendireceğine belirterek bunların elektrifikasyon, bağlanabilirlik (connectivity) ve otonom sürüş olduğunu söyledi. Sözen, “Volvo Cars olarak bu üç başlıkta da otomobil dünyasının lideri olma yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan 5 yıl önce Volvo Cars’ın 2020 vizyonumuzu açıklayarak dedik ki “2020 yılı itibariyle yeni nesil bir Volvo içinde herhangi ciddi bir kaza olduğunda kimse hayatını kaybetmeyecek ya da ciddi bir şekilde yaralanmayacak. Hedefimize bir yıl kala sunduğumuz sürücü destek sistemleri vaat ettiklerimizden çok daha ileri bir seviyede” dedi.

TÜRKİYE’YE BÜYÜME ÖDÜLÜ

2018’de toplam pazar yüzde 35 düşerken, satışlarını yüzde 33 artırıp pazar payını yüzde 12’nin üzerine çıkaran Volvo Türkiye’ye ödül geldi.Volvo EMEA Bölgesi Başkanı Lex Kerssemakers, Sabri Sözen’i İsveç’te başarı belgesi vererek kutladı.

DÜNYANIN EN ÇOK SATAN HİBRİTİ SAKARYALI



GEÇTİĞİMİZ hafta Türkiye’de yeni Corolla üretimine başlayan Japon Toyota’nın yine yüzde 95’ini Sakarya fabrikasında üretip dünyanın 90’dan fazla ülkesine ihraç ettiği C-HR Hybrid modeli, 2018 yılında dünyanın en çok tercih edilen hibrit otomobil modeli olmayı başardı. 2016 yılında üretimine başlanan ve Türkiye’de üretilen ilk hibrit otomobil olma özelliğini de taşıyan C-HR Hybrid, halen satışta olan 39 farklı hibrit model arasında tüm dünyada 202 bin 289 adetlik satış elde ederek 2018 yılında da birinci sıradaki yerini korudu. Toyota C-HR Hybrid satışlarının 141 bin 45’i Avrupa’da gerçekleşti. Bunun yanında Toyota’nın toplam Avrupa hibrit otomobil satışları da 2018 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 18 oranında artarak 464 bin 367 adete ulaştı.

MART SONUNDA TÜRKİYE’YE GELİYOR



İsveçli Volvo, geçtiğimiz hafta V60 modelinin yeni Cross Country versiyonunu İsveç’in en zorlu buzlu yollarına sahip Lulea’da tanıttı. Volvo Türkiye Genel Müdürü Sabri Sözen, “Yeni V60 Cross Country ile uzun süredir devam eden, güvenli, yetenekli ve çok yönlü aile otomobilleri neslimizi güçlendiriyoruz” dedi. Yeni V60 Cross Country’nin, T5 AWD benzinli ve D4 AWD dizel motor seçenekleri bulunuyor. İlerleyen dönemde ise hafif hibrit ve elektrikli (plug-in) seçenekleri de yer alacak. Türkiye’de ilk aşamada sadece 2.0 litre 190 beygir D4 AWD dizel motoru ile mart ayının sonunda satışa sunulacak.