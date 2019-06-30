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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.06.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Olumsuz hava şartları Çukurova çiftçisini üzdü

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Olumsuz hava şartları Çukurova çiftçisini üzdü

Adana'da hasat öncesi beklenmeyen yağışlar ve zaman zaman da sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine yükselmesi nedeniyle buğdayda rekolte düşüklüğü yaşandı.

Türkiye için stratejik ürünler arasında yer alan buğday, Çukurova’nın verimli arazilerinde de yoğun olarak yetiştiriliyor. 
Kasımda toprakla buluşturulan, mayısta hasat edilen buğday, bu sene olumsuz hava şartlarından etkilendi. 
Hasat öncesi beklenmeyen sağanaklar ve bazı dönemlerde de sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkması dolayısıyla buğdayda rekolte düşüklüğü yaşandı. 
Geçen yıl Adana'da 1 milyon 750 bin hektarda ekimi gerçekleştirilen ve 680 bin ton ürün elde edilen buğdayda, bu yıl hem ekim alanının azalması hem de olumsuz iklim koşulları nedeniyle rekolte 500 bin ton civarına düştü. 

"BUĞDAY, ÇUKUROVA ÇİFTÇİSİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEDİ" 

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buğdayın Türkiye için çok önemli bir olduğunu söyledi. 
Adana'nın buğday üretiminde söz sahibi iller arasında yer aldığını belirten Bilgiç, "Buğday, Çukurova çiftçisinin yüzünü güldürmedi. Olumsuz hava şartları nedeniyle buğdayda ciddi verim kayıpları var." dedi. 

Bilgiç, geçen yıl buğday ekim alanlarında azalma olduğunu, bunun ürün kaybına da yol açtığını anlatarak şunları söyledi: 
"2018 yılında Adana'da 700 bin ton civarında, Çukurova olarak da 1,5 milyon tona yakın buğday üretimimiz vardı. Bu sene hasat bitti ama rakamlar net toplanmadı. Gördüğüm manzara, verimin geçen yılın çok çok altında olduğu. Adana'da tahminen rekolte 500 bin ton civarında oldu. Bu Türkiye ortalamasını da etkileyecek. Şu anda Türkiye'de de farklı yerde ürün kaybının çok olacağı görülüyor. Her yıl Türkiye'nin ortalama 20 milyon tonun üzerinde buğday üretim kapasitesi vardı. Bunun belki 16-17 milyon tona düşme ihtimali var." 

ÜRETİCİ ALTERNATİF ÜRÜNE YÖNELİYOR

Üretici ve işletmeci Mehmet Ekinci, buğday üreticisini zor zamanlar yaşadığını belirterek, şöyle konuştu: 
"Bu sene yağmurların fazla yağmasından dolayı daha da zor zamanlar yaşadı çiftçi. Çok fazla yağmur yağdı ve tarlalar bunu kaldırmadı. Dereler doldu ve buradan su boşalmadı. Mahsul de bu yüzden verim vermedi. Rekolte bundan dolayı düşük. Eski rekolte ve kalite yok. Çiftçi de bundan mağdur olduğu için ekmemeye çalışıyor. Alternatif ürün olarak narenciye dönüyor. Özellikle son 5 senede narenciye ekimi çok." 
Üretici Ahmet Kaplan da buğdayda verim düşüklüğünün çiftçiyi olumsuz etkilediğini, bölgede alternatif ürüne yönelişin söz konusu olduğunu ifade etti. 

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