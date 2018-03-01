"Ölümlü trafik kazaları bir önceki yıla göre yüzde 35 arttı"

Trafik kazalarının sayısında geçtiğimiz yılın Ocak ayına göre artış olduğunu belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Ocak ayında yaşanan ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre bin 899 artışla 12 bin 359 olarak kayıtlara geçti.

Meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 75’i yerleşim yerinde, yüzde 25’si yerleşim yeri dışında meydana geldi. Yerleşim yerinde meydana gelen kazalarda 93 kişi hayatını kaybederken yerleşim yeri dışındaki kazalarda ise 159 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ölümlü ve yaralamalı kazaların yüzde 25’nin yaşandığı yerleşim yeri dışında meydana gelen kazalarda ölenlerin oranı ise yüzde 63 olarak gerçekleşti. Ölü sayısı bir önceki yıl Ocak ayına göre yüzde 35 artış gösterdi. Bu yıl Ocak ayında yaşanan trafik kazalarında 252 kişi olay yerinde hayatını kaybetti" dedi.



"Trafik kazaları en çok sürücü kusurundan kaynaklanıyor"

Trafik kazalarının en çok yandan, arkadan, yayaya çarpma, yoldan çıkma, devrilme, savrulma ve takla atma şeklinde meydana geldiğinin anlatan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Trafik kazalarında kusur oranı yüzde 88’le sürücü kaynaklı olarak gerçekleşti. Ocak’ta meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarına sebep olan 12 bin 208 sürücü kusuru tespit edildi. Sürücü kusurlarının başında araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak geliyor. Toplumun can ve mal güvenliği için kazalara sebebiyet veren sürücü kusurlarını ortadan kaldırmalı ve kurallara harfiyen uymalıyız" ifadelerini kaydetti.

"74 BİN 769 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ"

Alkollü araç kullananlara yönelik 11 bin 387 işlem yapıldığını belirten Apaydın, "Ocak ayı süresince İstanbul’da bin 325, Ankara’da 851, İzmir’de 712, Antalya’da 571 ve Bursa’da 453 ölümlü yaralanmalı trafik kazası yaşandı. Ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının en az olduğu iller ise, Hakkari, Muş, Bayburt, Tunceli ve Ardahan oldu. Ocak ayı süresince 22 ilde yaşanan trafik kazalarında hiç ölüm yaşanmadı. Öte yandan, alkolü araç kullananlara yönelik 11 bin 387 işlem yapıldı. Bu dönemde çeşitli nedenlerle 74 bin 769 araç trafikten men edilerek sürücülere 101 milyon 315 bin 914 TL, araç plakalarına ise 176 milyon 94 bin 723 TL para cezası uygulandı" dedi.