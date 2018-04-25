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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL
25.04.2018 - 22:21, Son Güncelleme:

Ölçülü arttırım

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Ölçülü arttırım

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, piyasayı fonladığı Geç Likidite Penceresi faiz oranını yüzde 12.75’ten yüzde 13.5’e çekti. Piyasanın beklentisi yüzde 13.25’e çıkarılmasıydı. Merkez’in, ‘ölçülü bir sıkılaştırma’ olarak tanımladığı kararı piyasanın beklentilerini aşsa da istenilen rahatlamayı sağlamadı. Karar öncesi 4.08 lira seviyesinde olan dolar kararla 4.03 liraya kadar indi ancak sonra 4.11 liraya kadar çıktı.

KRİTİK Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından faiz arttırım kararı çıktı. PPK, politika faizi, faiz koridoru alt ve üst sınırında hiç bir değişikliğe gitmeyerek bir süredir piyasayı fonladığı Geç Likidite Penceresi faizinde (GLP) 75 baz puanlık artış yaptı. Piyasadaki genel beklenti, GLP faizinde 50 baz puanlık artış yönündeydi. Merkez Bankası kararından önce 4.08 lira civarında olan dolar kuru, karardan sonra 4.03 liraya kadar geriledi ancak kısa bir süre sonra önce 4.06 liraya, ardından da 4.11 liraya kadar çıktı. Bankalararası piyasada dolarda son işlemler 4.1012 liradan yapıldı. Borsa İstanbul ise günü yüzde 2.41 düşüşle 107 bin 401 puandan tamamladı.

İTHALAT FİYATLARI RİSKİ
PPK, dün Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandı. PPK, GLP borç verme faiz oranını yüzde 12.75’den yüzde 13.5’e yükseltti. Faiz koridoru yüzde 7.25-9.25 aralığında, politika faizi de yüzde 8’de bırakıldı. PPK’nın bağımsız üyesi Abdullah Yavaş’ın yer almadığı toplantı sonrası yapılan açıklamada, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret ettiği belirtilerek, “İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. İthalat fiyatlarındaki yükseliş söz konusu riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla ölçülü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir” denildi.

Ölçülü arttırım

SIKI DURUŞ SÜRECEK
PPK metnine göre, ithalat fiyatlarındaki yükseliş riskleri artırdığı için parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildi. PPK açıklamasında, geçmiş metinde olduğu gibi Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği belirtilerek, “Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir” denildi.

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, Merkez’in beklentilerin ötesine geçtiğini belirterek, “Piyasa tarafındaki yansımanın, her ne kadar Merkez beklentileri aşmış olsa da, kurun ilk reaksiyondan sonra 4.10’ların üzerinde olduğunu, borsadaki hareketin negatif olduğunu görüyoruz. Faiz hamlesine borsanın daha pozitif tepki vermesini beklerdik. TL’de de değer kazancı sınırlı kaldı. Merkez, kısa vadede TL’ye destek olacak hamleyi yapmış gibi görünüyor” dedi.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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