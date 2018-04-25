Ölçülü arttırım
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, piyasayı fonladığı Geç Likidite Penceresi faiz oranını yüzde 12.75’ten yüzde 13.5’e çekti. Piyasanın beklentisi yüzde 13.25’e çıkarılmasıydı. Merkez’in, ‘ölçülü bir sıkılaştırma’ olarak tanımladığı kararı piyasanın beklentilerini aşsa da istenilen rahatlamayı sağlamadı. Karar öncesi 4.08 lira seviyesinde olan dolar kararla 4.03 liraya kadar indi ancak sonra 4.11 liraya kadar çıktı.
KRİTİK Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından faiz arttırım kararı çıktı. PPK, politika faizi, faiz koridoru alt ve üst sınırında hiç bir değişikliğe gitmeyerek bir süredir piyasayı fonladığı Geç Likidite Penceresi faizinde (GLP) 75 baz puanlık artış yaptı. Piyasadaki genel beklenti, GLP faizinde 50 baz puanlık artış yönündeydi. Merkez Bankası kararından önce 4.08 lira civarında olan dolar kuru, karardan sonra 4.03 liraya kadar geriledi ancak kısa bir süre sonra önce 4.06 liraya, ardından da 4.11 liraya kadar çıktı. Bankalararası piyasada dolarda son işlemler 4.1012 liradan yapıldı. Borsa İstanbul ise günü yüzde 2.41 düşüşle 107 bin 401 puandan tamamladı.
İTHALAT FİYATLARI RİSKİ
PPK, dün Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandı. PPK, GLP borç verme faiz oranını yüzde 12.75’den yüzde 13.5’e yükseltti. Faiz koridoru yüzde 7.25-9.25 aralığında, politika faizi de yüzde 8’de bırakıldı. PPK’nın bağımsız üyesi Abdullah Yavaş’ın yer almadığı toplantı sonrası yapılan açıklamada, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret ettiği belirtilerek, “İç talep büyümeye devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. İthalat fiyatlarındaki yükseliş söz konusu riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla ölçülü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir” denildi.
SIKI DURUŞ SÜRECEK
PPK metnine göre, ithalat fiyatlarındaki yükseliş riskleri artırdığı için parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildi. PPK açıklamasında, geçmiş metinde olduğu gibi Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceği belirtilerek, “Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir” denildi.
GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, Merkez’in beklentilerin ötesine geçtiğini belirterek, “Piyasa tarafındaki yansımanın, her ne kadar Merkez beklentileri aşmış olsa da, kurun ilk reaksiyondan sonra 4.10’ların üzerinde olduğunu, borsadaki hareketin negatif olduğunu görüyoruz. Faiz hamlesine borsanın daha pozitif tepki vermesini beklerdik. TL’de de değer kazancı sınırlı kaldı. Merkez, kısa vadede TL’ye destek olacak hamleyi yapmış gibi görünüyor” dedi.
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