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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
26.04.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Ölçü ve tartı kontrollerinde son tarih 31 Mayıs

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Ölçü ve tartı kontrollerinde son tarih 31 Mayıs

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında ölçü ve tartıların iki yılda bir yapılan soğuk damga kontrollerine devam ediyor.

Tekirdağ'da semt pazarlarındaki teraziler, Ölçü ve Tartı Aletleri Kanunu gereği Ölçü Ayar ve Kontrol Birimi tarafından kontrol edilirken süreleri dolan terazi sahipleri 31 Mayıs tarihine kadar Süleymanpaşa Belediyesi 100. Yıl Gençlik Merkezinde bulunan Ölçü Ayar Biriminde işlemlerinin yapılması hususunda yönlendirildi.

Ayrıca tek tek gramaj kontrolü de yapan ekipler, vatandaşların alışverişlerini gönül rahatlığı içerisinde yapabilmesi için rutin kontrollerin devam edileceğinin altı çizildi.

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