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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
06.02.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Ölçü ve tartı aletleri için son gün 28 Şubat

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Ölçü ve tartı aletleri için son gün 28 Şubat

Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk, ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene ile damgalarının yapılması için beyanname verme süresinin 28 Şubat tarihinde sona erdiğini hatırlatarak uyarıda bulundu.

Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk, ölçü ve tartı aleti kullanıcılarının, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’na göre kullanmakta oldukları ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene ve damgalama işlemlerinin 28 Şubat 2019 tarihine kadar ilgili birimlere periyodik muayene müracaat beyannamesini vermek zorunda olduklarını belirtti. Tartı aletlerinin ve akaryakıt, LPG sayaçlarının periyodik muayene süresinin 2 yıl, elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının ise 10 yıl olduğunu ifade eden İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk, "Periyodik muayene süresinin hesaplanmasında damga yılı esas alınır ve yıl içerisinde hangi tarihte damgalanmış olursa olsun damgalandığı yıl birinci yıl olarak sayılır. Damga süresini doldurmuş ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından sürenin dolduğu yılı takip eden yılın ocak ayının başından Şubat ayının son gününe kadar periyodik muayene için başvurulması gerekir. Yapılan başvuru sonrası müracaat edildiğini gösteren bir belge alınmasını söz konusu belgenin ölçü ve tartı aletinin muayene ve damgası yapılana kadar muhafaza edilmesi ve talep edilmesi halinde ilgililere ibraz edilmesi gerekmektedir. İl Müdürlükleri ve Grup Merkezi Ölçü Belediye Ölçü Ayar Memurluklarına yapılan müracaatlarda, muayene ve damgalama ücretlerinin ilgili hesap numaralarına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu dilekçe ekinde yer alır. Yetkili muayene servislerince yapılan muayeneler için muayene ücreti muayene sonrasında tahsil edilir. Ölçü ve tartı aletlerini kullanan gerek resmi gerek tüzel kurum ve kuruluşlar ile bireysel kullanıcılar kullanmakta oldukları ölçü ve tartı aletlerini süresi içerisinde ilgili kuruma müracaat etmeyerek “damgası geçmiş ölçü aleti kullanmak fiilini işledikleri tespit edilenlere her bir ölçü veya tartı aleti için ayrı ayrı olmak üzere 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 15. maddesinin “c” fıkrasına göre 2019 yılı için geçerli olan 2 bin 600 Lira idari para cezası uygulanması mecburiyeti bulunmaktadır. Bu nedenle, ilgililerin herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmamaları için yukarıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. İl Müdürlüğümüz bu konuda her türlü idari ve teknik desteği sağlamaktadır” dedi.

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