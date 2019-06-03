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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EMRE ÖZPEYNİRCİ
03.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Olanla yetinme dönemi bitiyor!

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
Olanla yetinme dönemi bitiyor!

Otomotiv sektöründe uzun süre yöneticilik yapan Ferhat Albayrak, Kaan Boyner’in de desteğiyle sıfır otomobil satmak isteyen bayiyle almak isteyen tüketicileri ortak bir dijital platformda buluşturuyor. Tüketicilerin olanla yetinmesine son verecek ‘Minoto’ isimli dijital pazar yeri son dönemde büyük sıkıntı çeken bayiler için de alternatif bir satış kanalı olacak. 1 Temmuz’da devreye girecek platform yıl sonuna kadar 250 bayiye ulaşacak.

UZUN süre Ferrari ve Maserati’nin Türkiye’de resmi distribütörü olan FerMas’ı ardından 2. el lüks oto şirketi S&S’i yöneten Ferhat Albayrak, kısa bir süre önce profesyonel yöneticilikten ayrılıp kendi işini kurmaya karar verdi. Albayrak aslında uzun süredir üzerinde çalıştığı bir projeyi hayata geçirmek istiyordu. Aynı zamanda dünyaca ünlü bir DJ. de olan Ferhat Albayrak, iş insanı ve aynı zamanda melek yatırımcı Kaan Boyner’le birlikte ‘minimum efor, maksimum oto!’ mottosundan yola çıkarak ‘Minoto’ ismiyle Türkiye genelindeki tüm bayilerin sıfır otomobillerini güncel fotoğraf ve bilgilerle içinde bulunduran dijital pazar yeri oluşturdu. Yani sıfır otomobil satmak isteyenle, almak isteyenleri ortak bir platformda buluşturmak isteyen Albayrak, tüketicinin yakınındaki bayide olanla yetinmesine son vermek istiyor.

GÜNCEL SIFIR FOTOLAR

1 Temmuz’da devreye girecek bu yeni girişimle birlikte ülke genelindeki bayiler, stoklarındaki araçları bu dijital pazar yerine yükleyerek Türkiye’nin her yanındaki otomobil ve hafif ticari araç satın alma planlayan müşterilerine ulaşabilecekler, onlara tam anlamıyla bayilerinin dijital olarak kapısından içeri sokacaklar. Bu platformda tüketiciler ise bayilerin sisteme girdiği güncel showroom fotoğraflı araç stoklarından satın almak için renk, döşeme, motor/şanzıman kombinasyonu, donanım gibi özellikleri olduğu gibi görecek. Bu platform aslında tüketicilerin tam hayal ettikleri ve istedikleri araçları, nerede olursa olsun bulabilmelerini ve bayiler ile irtibata geçerek teklif verip satın alabilmelerini sağlayacak.

Olanla yetinme dönemi bitiyor

2. ELDE VAR 0’DA YOK

Otomotiv müşterisinin ikinci el araç alacağı zaman X,Y ve Z sitelerine gidip kendisinde araç bakabildiğini söyleyen Albayrak, “Baktığı zaman o aracın birebir fotoğraflarında görüyor, sonrasında görüşmesini yapıyor ve satın alma süreci başlıyor. Fakat sıfır otomobilde bunu aynı formatta yapan hiçbir platform yok. Bizde buradan yola çıkarak Türkiye çapındaki tüm markaların tüm bayilerine açık olan ‘Minoto’ platformunu hayata geçiriyoruz.

Yani Minoto, ikinci el araç alım satımındaki dijital platform mantığını, tamamen yenilikçi bir anlayış ile sıfır otomobil ve hafif ticari araç alımlarında da kuracak yepyeni bir pazar yeri olacak. Avrupa’da bile olmayan bu fikri ABD’de görüp uygulamaya karar verdim” diye konuştu. 

OTOMOTİV DEĞİL BİLİŞİM ŞİRKETİ

MİNOTO’nun aslında 8 yıl önce Kaan Boyner’in de yatırımcısı olarak rol aldığı bir “otomotiv pazar yeri” fikri olduğunu söyleyen Albayrak şöyle konuştu: “Ama o dönem ne yazık ki teknoloji ve altyapı bu iş fikrine hazır değildi. Bir süre sonra Minoto’yu o zamanki haliyle devam ettirmeyip kapattık. Bundan yaklaşık bir sene önce tekrar Minoto’yu faaliyete geçirmek için yeniden çalışmalara başladık. Bu işin büyük kısmını yazılım oluşturuyor, otomotiv çok küçük bir kısmını kapsıyor. Sitenin sağlıklı bir şekilde çalışmasına odaklandık. Bir sene içerisinde yazılım, tasarım anlamında çok iyi firmalarla anlaştık ve platformu oluşturduk. Kaan Boyner de bu işin yatırımcısı oldu. Kendimizi artık bir otomotiv değil bilişim şirketi olarak tanıtmamızın sebebi de bu. Çok ciddi bir yatırım yaptık bu işe.”

5 MİLYON KULLANICIYLA YILDA 25 BİN SATIŞ

1 Temmuz’da 50 bayiyle devreye girecek Minoto ile hedeflerinin yıl sonuna kadar 250 bayiye ulaşmak olduğunu aktaran Albayrak, hem bayilerle hem de markalarla birebir görüşme yaptıklarını ve çok olumlu yaklaşımla karşılaştıklarını söylüyor. Albayrak, “Hatta bir marka bu işe inandı ve tüm stokunu Minoto platformuna açacağını söyledi. Biz Minoto olarak online satış yapmayacağız. Sadece üye bayilerin araçlarını sergileyeceğiz. Bayiler orada yani bizim platformumuzda olmak ve yönlendireceğimiz ‘lead’ler için bir ücret ödeyecek. Sadece Türkiye’de değil orta vadede Avrupa’da yeni bir iş modeli oluşturacağımıza kesinlikle inanıyoruz. Sistem bayinin mevcut müşterisini etkilemeyecek, onları teşvik ettiği gibi bir tabirle havada uçuşan müşteriyi de bayiye çekecek. Bayiler için önemli bir satış kanalı oluşturacağız. Yani otomotiv pazarı için perakende satış anlamında, pazara ciddi bir hareket getireceğiz. Site ziyaretçisi bakımından, birinci senenin sonunda 5 milyon tekil kullanıcı bekliyoruz. Kabaca bir matematikle bir yılda 25 bin adet civarında satışa etki hedefliyoruz. “

 

Emre ÖZPEYNİRCİ
Emre ÖZPEYNİRCİ
eozpeynirci@hurriyet.com.tr
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