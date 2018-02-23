EDİRNE Belediyesi ve Hürriyet gazetesinin ortaklaşa düzenlediği 6’ncı Ekonomi Zirvesi’nde, kentin turizmi ve ekonomisi masaya yatırıldı. Edirne Belediyesi, Hürriyet Gazetesi, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Nef iş birliğinde bu yıl 6’ncısı düzenlenen Ekonomi Zirvesi, ETSO’nun konferans salonunda yapıldı. Programa, Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Hürriyet yazarı Vahap Munyar, Hürriyet Reklam Grup Koordinatörü Gürcan Korkmaz, Hürriyet Seyahat Genel Yönetmeni Serkan Ocak, Hürriyet Kelebek yazarı Müge Akgün, çok sayıda işadamı ve üniversite öğrencisi katıldı.

BİRÇOK MEYVE VERDİ

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, hedeflerinin yılda 10 milyon turist olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bizim Hürriyet ile sevdamız yaklaşık 1 yıl önce başladı. Tabii ki okuyucu olarak demiyorum, profesyonel anlamda bir yönetici olarak. Her aşk gibi bir meyve vermesini bekliyorduk, bir değil birçok meyveler verdi. Hürriyet ve TÜRSAB ile birlikte yaptığımız, ‘Edirne’yi Keşfet’ programının ardından Edirne’de bizimde hedef koyduğumuz turizm alanında gerçekten olağanüstü dönüşler aldık. Bunların bir kısmı planlıydı, bir kısmı plansızdı. Hürriyet’in bizimle ilgili yaptığı tanıtım çalışmalarının çok doğru sonuçlar verdiğini düşündük. Hâlâ da görmeye devam ediyoruz. Görünen o ki gelecekte artarak büyüyecek.”

10 MİLYON TURİST

Edirne’nin uluslararası raporlara göre turizmde ‘Dünyada En Çok Turist Çeken 100 Şehir’ listesinde 60 ile 70 arasında yer aldığını kaydeden Belediye Başkanı Gürkan, şöyle konuştu: “Ocak ayında Euro Monitor raporu yayınlandı. Bu raporda Edirne de tüm dünyada en çok turist çeken 100 şehir arasında. Tabii Türkiye maalesef son yıllarda bu terör belası nedeniyle turizmde biraz gerileme kaydetti. Baktığınızda Edirne turizm pastasında gelecek vadeden tek şehir. Olağanüstü tarihi mirası var, kültürel zenginliği, insan yapısı var, gastronomisi var. Dedik ki biz yaklaşık 3 milyon olan turist sayısını 4 yılda 5 milyona, 10 yıl içerisinde 10 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. 10 milyon turist hedefine gülenler oldu, ciddiye almayanlar ve inanmayanlar oldu. NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur ile konuşmamızda bana dedi ki; ‘Başkanım biz 2014 yılındaki vizyon çalışmasında yaptığımız bir analizde Edirne’nin 10 milyon turist potansiyelini olduğunu tespit etmiştik’ dedi. Demek ki biz elimizde bir veri olmadan söyledik bunu ama Erden Timur bunu bilimsel yöntemlerle 2014’de tespit etmiş. Demek doğru yolda ilerliyoruz. Gelecekte turizmi nasıl şekillendireceğiz, sağlam örgütlerini kuracağız, yapılanmasını sağlayacağız? Bugün bunun ilk adımlarından birini atıyoruz. Bu işi gerçekten ciddi anlamda emek, zaman ve para harcayarak yapan alın teri akıtan değerli yöneticilerimiz ve akademisyenler var. İnanıyorum ki el ele verdiğimizde birlik bütünlüğümüzün bugüne kadar muhafaza ettiğimizde kentimizin valisiyle, belediye başkanıyla, odalarımızla, üniversitesiyle, sivil toplum örgütleriyle en önemlisi kent halkını da bu işin içine katarak; Edirne’nin 10 milyon turiste ulaşmasında hiçbir engel yok.”

TURİZM İÇİNDE NİTELİKLİ TARIMI DA BARINDIRIYOR

BAŞKAN Gürkan, şöyle devam etti: “Son yıllarda Edirne’nin gidişatına baktığımızda bir zamanlar yüzde 72’lere kadar yükselen tarım pastasının yüzde 30’ların altına hızlı bir şekilde gittiğini görüyoruz. Yine geçmişte köy-kent parametresinin köyler aleyhine yüzde 7.5’lara düştüğünü görüyoruz. Bugün Edirne’de kent nüfusu 92.5, köy nüfusu 7.5. Yani tarım popülasyonu gittikçe azalıyor. Turizm öyle bir alan ki içinde nitelikli tarımı organik tarımı da barındıran bir alan. Önümüze böyle bir hedef koymuş durumdayız. Hep beraber bu kenti emin adımlarla turizme doğru götürmeye çalışıyoruz.”

SELİMİYE CAMİSİ BU YIL RESTORE EDİLECEK

EDİRNE Valisi Günay Özdemir, zirvede yaptığı konuşmada, kentin dünyada metrekareye düşen tarihi eser bakımından ikinci sırada yer aldığını söyledi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği Selimiye Camisi’nin bu yıl restore edileceğini kaydeden Vali Özdemir, “Bu da gösteriyor ki turizm anlamında turizm değerlerimizi koruyup, gelecek nesillere aktırılması için ciddi çalışmalarımız var” dedi.

MERKEZDE ÇOK KONAK VAR

Birçok çalışmayı yürüttüklerini dile getiren Vali Özdemir, şöyle devam etti: “Kültür Bakanlığı olarak zaten Edirne’de mevcut olan Fatih Sultan Mehmet’in doğduğu ve Osmanlı’ya başkentlik yapmış kentimizin bir sarayı var. Bu sarayla ilgili düzenlemelerimiz var. Edirne’nin sivil mimarı örneklerinden birisi de konaklarımız var. Edirne merkezde şu anda 500’e yakın konağımız var. Bu konakların bir an önce değerlendirilmesi ve turizme kazandırılması gerekiyor. 84 konak kötü durumda, bir an önce sahip çıkmazsak 3-4 yıl içerisinde kaybedeceğiz. Valilik olarak vatandaşlarımızın 25 yıllığına bize vermesi, aynı zamanda bazı konakları satın almak suretiyle restorasyonunu yapıp turizme kazandıracağız. Yılda 10 milyon turist geldiğinde hem konaklama anlamında hem de hizmet sektörü alt yapısı anlamında bu konaklara ihtiyacımız var. Bunları kazandırabilirsek çok doğru bir iş yapmış olacağız. Özellikle ben Hürriyet Gazetesi’ne teşekkür ediyorum. Ekonomi Zirvesi olarak Edirne’de turizm konusunda bir faaliyet yapılıyor. Bu da Edirne’nin turizm anlamında ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi.”

POTANSİYELİ OLAN ÇOK ÖNEMLİ BİR ŞEHİR

TÜRKİYE’deki şehirlere yönelik yaptıkları çalışmaları değerlendiren Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, şu bilgileri verdi: “Hürriyet gazetesi ile toplantılar yapalım derken 10 şehri konuşuyorduk. İlk olarak Edirne’den başlanılacak denilince, bazen karar verdiğinizde doğruluğu bir tevafuk ararsınız. Edirne bizim için çok kıymetli. Hem sosyal hem kültürel açıdan zengin bir geçmişe sahip bu ilimizde düzenlenecek etkinlik bölgeye de değer katacağına inanıyordum. Biz 2014 yılında 81 ili kapsayan çok önemli bir çalışma yaptık. 1.5 yıl süren bir çalışmaydı bu. ‘Kentsel Vizyon Platformu’ çatısı altında gerçekleşen bu çalışma bize Türkiye’nin illeri ile ilgili birçok konuda bakış açısı kazandırdı. Bu çalışma sonucunda bazı iller üzerinde yoğunlaşılacaktı. Edirne’de bu iller arasında yer alıyordu. Edirne’ye ilk o zaman geldim, hayatımda daha sonra 10 defa geldim. Hakikaten birçok kenti derinlemesine inceledik, bu kadar potansiyeli olan belki 2 şehir daha söyleyebiliriz. Mahallelerin isimleri, binalar, yollar ve okullar... Her şey o kadar etkileyici ki, bu kadar potansiyeli olan bir şehirde yapılacak çok şey olduğunu gördük. Bu toplantıların amacı da bu. İnşallah verimli olur ve sonuçlarını da takip ederiz.”

EN HIZLI GELİŞEN İLLERİNDEN BİRİ

HÜRRİYET Gazetesi Reklam Grup Koordinatörü Gürcan Korkmaz da ‘Keşfet’ programı kapsamında düzenlenen 8 kentin büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Özellikle ‘Keşfet’ programı ile turizmin sıkıntıya girdiği 2016 yılından sonra Edirne’nin de aralarında bulunduğu 8 tane şehirde iç turizmi hareketlendirmek için yaptığı proje çok ilgi gördü. Bunun dışında erken rezervasyon konusunun oturmasında TÜRSAB ve Başkan’ın kendi sözleriyle Hürriyet Gazetesi ve Seyahat ekinin çok ciddi etkisinin olduğu biliniyor. Hem tatilciler hem de sektör temsilcileri ‘Bayram tatilleri uzayacak mı?’ sorusunu Hürriyet’ten takip ediyor. Çünkü bu haberi okurlarıyla ilk paylaşan Hürriyet oluyor. Dolayısıyla bizim için önemli ve burada o yüzden ilk defa deniyoruz. Ekonomi Zirvesi’nin içine bölüm açarak turizmi ekledik. Hürriyet Gazetesi günlük yaklaşık 1.2 milyon insana ulaşan, ‘hurriyet.com.tr’ de ise günlük 5.5 milyon tekil kullanıcıya ulaşan çok etkin bir yayın. Bu etkiyi yaptığımız şehirlerdeki bu toplantılarla devam ettireceğiz. Edirne Türkiye’nin en hızlı gelişen iller arasında.”