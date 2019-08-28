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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.08.2019 - 15:04, Son Güncelleme:

"Okul Gıdası" için düzenleme talebi

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"Okul Gıdası" için düzenleme talebi

Okul kantinlerinde satılacak gıdaların üzerinde "Okul Gıdası" logosunun yer almasına 16 Eylül itibarıyla başlanması öngörülürken, kantin işletmecileri uygulamanın yeniden düzenlenmesini talep etti.

Okul kantinlerinde satışa sunulacak gıdaların üzerinde "Okul Gıdası" logosunun yer almasına 16 Eylül itibarıyla başlanması planlanırken, kantin işletmecilerinden uygulamaya ilişkin düzenleme talebi geldi.

Tarım ve Orman, Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokolle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdaların etiketi üzerinde "Okul Gıdası" logosunun yer alması kararlaştırılmıştı.

Buna göre, "Okul Gıdası" logosu uygulaması, okul çağındaki çocukların bilinçli gıda tüketme konusunda bilgi sahibi olması, güvenilir, yeterli ve dengeli beslenmeleri amacıyla başlatılacak. Uygulamayla farkındalığı artırılan çocukların bilinçli seçimlere yönlenerek bunu davranış haline getirmeleri amaçlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle de Okul Gıdası logosunun kullanımına ilişkin hususlar belirlendi. Buna göre, logo uygulaması 16 Eylül'de başlayacak.

LOGO, HAZIR AMBALAJLI GIDALARA KONULACAK

Ambalaj üzerinde yer alacak logonun çapı, en geniş yüzeyi 80 santimetre kareden büyük ambalajlarda veya kaplarda 2,5 santimetre, en geniş yüzeyi 25-80 santimetre kare ambalajlarda veya kaplarda 2 santimetre, en geniş yüzeyi 25 santimetre kareden küçük ambalajlarda veya kaplarda 1,5 santimetre olarak uygulanacak.

Logoda yer alan yazı karakterleri ve şekiller etikette kullanılan zeminle kontrast oluşturacak şekilde kullanılacak. Logo, sadece hazır ambalajlı gıdalara konulacak ve düzenleme, okulların bünyesinde faaliyet gösteren yemekhanelerde sunulan hazır ambalajlı olmayan gıdaları kapsamayacak.

Etiketinde Okul Gıdası logosu bulunacak gıdalar ise Milli Eğitim Bakanlığının bu yöndeki genelgesi çerçevesinde Okul Sağlığı Bilim Kurulu kararına göre belirleniyor. Eğitim kurumlarında satışı uygun olmayan gıda ve içecekler için logo kullanılamayacak.

Okul Gıdası logosu bulunan gıdalar, okullardaki kantin, büfe ve kafeteryalar dışındaki herhangi bir satış noktasında satılamayacak.

"KANTİNDE YASAK, MARKETTE SERBEST"

Türkiye Kantinciler Güç Birliği Platformu Sözcüsü ve Ankara Kantinciler Odası Başkanı Bayram Şahin, AA muhabirine, kantinciler olarak uygulamaya hazır olduklarını ancak Okul Gıdası logosuna uygun ürün temininde sorun yaşandığını söyledi.

Logo uygulamasının bu yıl hayata geçirileceğini ancak okul gıdasının 2016'da çıkarılan Milli Eğitim Bakanlığı genelgesiyle uygulanmaya başlandığını anımsatan Şahin, "Bu genelgeye uyarınca, ilgili bilim kurulunun belirlediği kriterlere göre, gıda ürünlerindeki katkı malzemeleri çıkınca raf ömürleri 12 aydan 2 aya düştü. Fabrikadan çıkan ürün, depo ve pazarlama aşamalarının ardından kantinlere gelince zaten neredeyse son kullanma tarihi geçiyor. Bu sefer bu ürünlerin iadesi yapılırken, gıda firmaları da zarar etmeye başladı." dedi.

Konuya ilişkin düzenlemeler yapılırken kendilerinden görüş alınmadığını belirten Şahin, şunları kaydetti:
"Biz uygulamaya karşı değiliz. Öğrencilerin sağlığı üzerinden para kazanmaya çalışmayız ancak bu düzenleme realiteye uymuyor. Tüm televizyon reklamlarında, bilbordlarda bu ürünlerin reklamı yapılıyor. Çocuklara evinde, sokakta, markette, AVM'de bununla ilgili yasaklama yok ancak sadece kantinde bu ürünü bulamıyor. Çocuk, okulun karşısındaki bakkaldan ve zincir marketlerden yine bu ürünleri alıyor ve gelip okulda tüketiyor. Okullardaki kermeslerde, yerli malı haftalarında kantinde yasaklanan kolalar, tatlılar, pastalar satılıyor. Kantinde satışı yapılamayan gıdalar, okulun çevresinde yer alan belirli mesafedeki bakkal, fast food işletmesi ve büfelerde de satılmamalı. Bu ürünlerin, söz konusu işletmelerde satışına sınırlama getirilmeli. Avrupa'daki uygulama da bu şekilde. Şekerli gıdaları satan bakkallar 365 gün açık, biz ise sadece 180 gün açığız."

Şahin, uygulama nedeniyle bakkal ve marketlerle rekabet edemediklerine dikkati çekerek, "Kantinde yüzde 100 meyve suyu zorunluluğu var. Maliyeti 1 lira 25 kuruş olan bu ürün 1,5 liradan satılıyor ancak karşı markette aromalı ve nektar içecekler 50 kuruş. Veli gidip onu alıyor ve yine çocuğunun beslenme çantasına koyuyor." diye konuştu.

Obeziteyle mücadele için yapılan bu düzenlemede eğitim ayağının da olması gerektiğini vurgulayan Şahin, velileri de kapsayacak şekilde sağlıklı beslenme konusunda eğitim verilmesi gerektiğini söyledi. Şahin, okul gıdası uygulamasının ilgili tüm tarafların görüşleri alınarak yeniden düzenlenmesini talep ettiklerini de kaydetti. 

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