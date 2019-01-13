Oktay’dan işinsanlarına Latin Amerika çağrısı

Oktay, “Müthiş bir potansiyel var, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde. Harika coğrafya, güzel insanlar. İşadamlarımızın buraya odaklanmaları Türkiye’nin ileriye dönük hedefleri açısından son derece önemli” dedi. Oktay, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun yemin töreni kapsamında bulunduğu Venezuela’dan ayrılırken temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Venezuela’da Türkiye açısından işbirliği yapılacak çok önemi alanların olduğunu kaydeden Oktay, özetle şunları söyledi: “Madencilik öncelikli olmak üzere tarım, hayvancılık, turizm, gıda ve enerji dahil çok farklı sektörlerde işbirliği geliştirme şansımız var. Bir yıl öncesinde 100 milyon dolar civarında olan toplam ticaret hacmimiz 2018 yılında 1 milyar doları aştı. Biz bunun sürdürülebilir ve kalıcı bir şekilde ileri taşınması için neler yapabileceğimizi istişare ettik. Buradaki işadamlarımızla görüşme fırsatımız oldu. Gelecek yıllarda Venezuela ile olan ilişkilerimizi çok daha üst seviyeye taşıyor olacağımıza yürekten inanıyorum.”

KÜBA LİDERİNE DAVET

Oktay, yemin töreni için Karakas’a gelen Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ile görüştüklerini ve kendisine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye davetini ilettiklerini söyledi. Canel’in Türkiye’ye en kısa sürede gelmek istediğini belirten Oktay, Erdoğan’ın takvimine göre bu ziyareti ayarlayacaklarını bildirdi. Oktay, “Küba’nın işbirliği için teklif ettiği çok sayıda projeden biri de ortak ilaç üretimi oldu. Özellikle, biyoteknoloji ve ilaç üretimi konusunda ciddi ilerleme sağladıkları 1-2 alan var. Onunla ilgili Türkiye ile işbirliği yapabileceklerini söylediler” bilgisini verdi.

Bolivya Devlet Başkanı Juan Eva Morales Ayma ile de görüşen Oktay, ekonomik ve ticari işbirliğinden FETÖ ile mücadeleye kadar her konuda işbirliğine hazır, Türkiye ile güçlü ilişki kurmak isteyen bir devlet başkanı gördüklerini kaydetti. Oktay, Morales’e de Erdoğan’ın davetini ilettiklerini, yılın ilk 3 ayı içinde Türkiye’yi ziyaret etmek istediklerini belirtti.

Diğer görüşmeleri hakkında da bilgi veren Oktay, şunları söyledi: “Latin Amerika’da, Karayip ülkelerinde ağır bir kimlik olan Ralph Gonzales ile görüştük. Onlar da Cumhurbaşkanımızı ağırlamak istiyorlar. Latin Amerika ve Karayipler’de Türkiye’ye ve özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı yoğun bir ilginin, sevgi yumağının oluştuğunu gördük.”