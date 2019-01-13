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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
13.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Oktay’dan işinsanlarına Latin Amerika çağrısı

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Oktay’dan işinsanlarına Latin Amerika çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, işinsanlarına, Latin Amerika’da yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Oktay, “Müthiş bir potansiyel var, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde. Harika coğrafya, güzel insanlar. İşadamlarımızın buraya odaklanmaları Türkiye’nin ileriye dönük hedefleri açısından son derece önemli” dedi. Oktay, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun yemin töreni kapsamında bulunduğu Venezuela’dan ayrılırken temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Venezuela’da Türkiye açısından işbirliği yapılacak çok önemi alanların olduğunu kaydeden Oktay, özetle şunları söyledi: “Madencilik öncelikli olmak üzere tarım, hayvancılık, turizm, gıda ve enerji dahil çok farklı sektörlerde işbirliği geliştirme şansımız var. Bir yıl öncesinde 100 milyon dolar civarında olan toplam ticaret hacmimiz 2018 yılında 1 milyar doları aştı. Biz bunun sürdürülebilir ve kalıcı bir şekilde ileri taşınması için neler yapabileceğimizi istişare ettik. Buradaki işadamlarımızla görüşme fırsatımız oldu. Gelecek yıllarda Venezuela ile olan ilişkilerimizi çok daha üst seviyeye taşıyor olacağımıza yürekten inanıyorum.”

KÜBA LİDERİNE DAVET

Oktay, yemin töreni için Karakas’a gelen Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ile görüştüklerini ve kendisine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye davetini ilettiklerini söyledi. Canel’in Türkiye’ye en kısa sürede gelmek istediğini belirten Oktay, Erdoğan’ın takvimine göre bu ziyareti ayarlayacaklarını bildirdi. Oktay, “Küba’nın işbirliği için teklif ettiği çok sayıda projeden biri de ortak ilaç üretimi oldu. Özellikle, biyoteknoloji ve ilaç üretimi konusunda ciddi ilerleme sağladıkları 1-2 alan var. Onunla ilgili Türkiye ile işbirliği yapabileceklerini söylediler” bilgisini verdi.

Bolivya Devlet Başkanı Juan Eva Morales Ayma ile de görüşen Oktay, ekonomik ve ticari işbirliğinden FETÖ ile mücadeleye kadar her konuda işbirliğine hazır, Türkiye ile güçlü ilişki kurmak isteyen bir devlet başkanı gördüklerini kaydetti. Oktay, Morales’e de Erdoğan’ın davetini ilettiklerini, yılın ilk 3 ayı içinde Türkiye’yi ziyaret etmek istediklerini belirtti.

Diğer görüşmeleri hakkında da bilgi veren Oktay, şunları söyledi: “Latin Amerika’da, Karayip ülkelerinde ağır bir kimlik olan Ralph Gonzales ile görüştük. Onlar da Cumhurbaşkanımızı ağırlamak istiyorlar. Latin Amerika ve Karayipler’de Türkiye’ye ve özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı yoğun bir ilginin, sevgi yumağının oluştuğunu gördük.”

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